Tåregas, opråb og kampklare soldater fylder lige nu gadebilledet i Venezuleas hovedstad Caracas.

Der er nemlig brudt kampe ud mellem regeringsfjendtlige demonstranter, og de soldater og politifolk der har til opgave at holde ro i gaderne.

Urolighederne sker i forbindelse med, at oppositionslederen, Juan Guaidó, tirsdag gik ud og opfordrede til militær opstand mod landets nuværende præsident Nicolás Maduro.

Ved sin side havde han, ifølge The New York Times, venezuelanske militærfolk, som han har overtalt til at tilslutte sin opstand.

Et medlem af millitæret kaster med tåregas i Caracas, Venezuela. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS Vis mere Et medlem af millitæret kaster med tåregas i Caracas, Venezuela. Foto: CARLOS GARCIA RAWLINS

»I dag har vores væbnede styrker, modige soldater, modige patrioter, modige mænd valgt forfatningen og støttet vores kald,« sagde Juan Guaidó tirsdag i en video, som han har offentliggjort på det sociale medie Twitter.

'De nationale væbnede styrker har taget den rigtige beslutning, og de regner med støtte fra det venezuelanske folk,' tilføjede han efterfølgende i et tweet.

Præcis hvor stor en del af det venezuelanske militær, der bakker ham op, vides ikke med sikkerhed.

Præsident Nicolás Maduro selv siger, at han har talt med militærets ledere, og at de har forsikret ham om deres totale loyalitet.

Juan Guaido har opfordret til millitær opstand mod landets nuværende præsident Nicolás Maduro. Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Vis mere Juan Guaido har opfordret til millitær opstand mod landets nuværende præsident Nicolás Maduro. Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Ifølge BBC kastede flere regeringsfjendtlige demonstranter tirsdag eftermiddag med sten mod politifolk og soldater, der betalte tilbage med tåregas og vandkanoner.

Tv-optagelser fra Reuters viser desuden pansrede køretøjer fra Venezuelas nationalgarde, der kører over demontranter uden for en millitærbase i hovedstadens Caracas.

Demonstranterne kastede med sten og slog på køretøjet med kæppe.

Hvorvidt nogen er kommet til skade som følge af urolighederne er endnu uklart.

Lokale regeringsfjendtlige demonstranter er gået på gaden for at bakke op om Juan Guaidó. Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins Vis mere Lokale regeringsfjendtlige demonstranter er gået på gaden for at bakke op om Juan Guaidó. Foto: REUTERS/Carlos Garcia Rawlins

Den 35-årige oppositionsleder, Juan Guaidó, er i åbent opgør med præsident Maduro. Han mener, at Maduros valgsejr sidste år i maj var ulovlig. Det har fået ham til at udnævne sig selv som midlertidig præsident.

Han anerkendes af blandt andet af USA og flere EU-lande - heriblandt Danmark.

USA har i en erklæring tirsdag meldt ud, at de støtter den venezuelanske oppositionsleder og hans opfordring til militær opstand.

Også den danske udenrigsminister, Anders Samuelsen, har i et tweet tirsdag eftermiddag understreget den danske støtte til Guaidó.