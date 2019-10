I tredje kvartal faldt Hongkongs økonomi med 3,2 procent. Handelskrig og store demonstrationer trækker ned.

Hongkong er i tredje kvartal for første gang siden finanskrisen for over ti år siden havnet i recession.

Det viser tal fra Hongkongs regering.

De omfattende voldelig protester i bystaten, der har stået på flere måneder, og handelsstriden mellem USA og Kina, får økonomien til at skrumpe med 3,2 procent.

Økonomien svandt også ind i andet kvartal. Definitionen på en recession er to kvartaler i træk, hvor økonomien skrumper.

Set i forhold til samme tidspunkt sidste år er der et fald i økonomien på 2,9 procent.

Der er ingen udsigt til, at de omfattende protester mod lokalregeringen aftager i nær fremtid.

Tirsdag konstaterede Hongkongs leder, Carrie Lam, at 2019 formentlig bliver et år uden økonomisk vækst. Turismen og detailhandlen går tilbage.

/ritzau/Reuters