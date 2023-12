Præsidenten og borgmesteren i landets hovedstad burde vel danne fællesfront midt i en krig.

Men nu langer Vitalij Klitjko, der er borgmester i Kyiv, ud efter Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj.

Det gør han blandt andet til Bild, hvor han anklager præsidenten for at have begået en del fejl før og under krigen.

»Folk spørger sig selv om, hvorfor han ikke var bedre forberedt på krigen,« siger Klitjko, der ikke mener, at Zelenskyj tog advarslerne om en kommende russisk invasion alvorligt nok.

Kyivs borgmester, Vitalij Klitjko, går nu til angreb på sin egen præsident. Foto: Genya Savilov/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Kyivs borgmester, Vitalij Klitjko, går nu til angreb på sin egen præsident. Foto: Genya Savilov/AFP/Ritzau Scanpix

»Zelenskyj betaler nu prisen for de fejl, han begik,« siger han.

Kyivs borgmester, der også er tidligere verdensmester i sværvægtsboksning, mener ikke, at præsidenten fortæller sandheden til befolkningen.

»Selvfølgelig kan vi godt agere euforiske og lyve for folket og vores allierede. Men det kan man ikke gøre i længden,« siger han.

Klitjko bakker helt op om den øverstbefalende general, Valerij Zaluzhnyj, der tidligere har været ude at sige, at Ukraine er kørt fast i modoffensiven.

Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har fået endnu mere at tænke over, efter at han nu også er blevet kritiseret internt. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix Vis mere Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskyj, har fået endnu mere at tænke over, efter at han nu også er blevet kritiseret internt. Foto: Abaca/Ritzau Scanpix

»Han siger bare sandheden. Nogle gange vil mennesker ikke høre sandheden. Men i sidste ende er det kun forsvarligt at fortælle sandheden. Han har forklaret og begrundet, hvordan situationen er,« siger Kyivs borgmester, der dog stadig bakker op om præsident Zelenskyj.

»Præsidenten har i dag en vigtig funktion, og vi skal stå bag om, indtil krigen er slut. Men når denne krig er slut, må hver enkelt politiker betale for sine fejltagelser,« siger han.

Klitjko støttede ved Ukraines præsidentvalg i 2019 den tidligere præsident, Petro Porosjenko. Men det var altså Zelenskyj, der vandt.

Præsidenten har endnu ikke svaret på borgmesterens kritik.