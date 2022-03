Det ser ud til at tynde ud i Putins inderkreds for tiden.

Nogle taler ligefrem om, at der er begyndt at vise sig sprækker i det politiske fundament omkring den russiske præsident

På slagmarken i Ukraine er ifølge BBC op til syv russiske generaler blevet ofre for den blodige »specialoperation«, men også endnu højere i det russiske magthierarki synes der at ske mystiske ændringer i persongalleriet.

Ifølge norske Dagbladet har flere af de nærmeste støtter til den russiske præsident Vladimir Putin tilsyneladende været forsvundet på det seneste.

Heriblandt forsvarsminister Sergej Sjojgu, der er leder af invasionen i Ukraine. Som nær ven af Putin betragtes han også som en del af præsidentens absolutte inderkreds.

Forsvarsministeren forsvandt 11. marts, og spekulationerne om hans skæbne tog for alvor fart, da et par russiske medier for få dage siden konstaterede, at han ikke var blevet set offentligt i næsten to uger. Muligvis på grund af hjerteproblemer hos den 66-årige mand.

I lørdags dukkede han dog op i en video, som det russiske forsvarsministerium offentliggjorde, hvor han tilsyneladende ledte et møde om Ruslands våbenbudget.

Der var ikke nogen dato på videoen, som blev offentliggjort på stats-tv. Men i videoen henviste ministeren til et andet møde, som russiske nyhedsbureauer skrev om fredag.

Ruslands forsvarsminister, Sergej Sjojgu (i rød ring) betragtes som en del af præsident Putins absolutte inderkreds.

Dermed tyder det altså umiddelbart på, at videoen af ministeren ikke er forældet eller falsk.

En talsmand for det russiske præsidentkontor har tidligere forklaret forsvarsministerens fravær fra offentlighedens søgelys med, at Sjojgu har så travlt med at passe sit job for tiden, at han ikke har tid til at være i medierne.

Forsvarsministeren skulle angiveligt have »mange bekymringer lige nu«, uden at det blev nærmere konkretiseret.

Derimod synes chefen for generalstaben – general Valerij Gerasimov- fortsat at være sporløst forsvundet.

Præsident Putin til højbords med forsvarsminister Sergej Sjojgu og generalstabschef Valerij Gerasimov i slutningen af februar, inden de to topfigurer pludselig blev usynlige i nogen tid. Foto: SPUTNIK

Og nu ser det ifølge The Moscow Times ud til, at yderligere to af Putins nærmeste tjenestemænd er som sunket i jorden.

Det drejer sig dels om Putins tidligere livvagt og chef for nationalgarden, Viktor Zolotov.

Han har været usynlig siden 14. marts, hvor han på nationalgardens hjemmesider erkendte, at krigen i Ukraine ikke helt gik som forventet set med russiske briller.

Den 22. marts dukkede der dog fra det russiske regeringshovedkvarter Kreml billeder op af han som mødedeltager, men billederne er under mistanke for i virkeligheden at stamme helt tilbage fra 2017.

Og dels synes også den russiske sikkerhedschef Alexander Bortnikov at være borte.

Som leder af sikkerhedstjenesten FSB er han en central figur i Putins magtbase, og selv om hans ansigt er blevet set på billeder af deltagerne fra digitale videomøder med Putin, hæfter skeptikere sig ved, at han begge gange har været iklædt det samme tøj og optræder med den samme baggrund.

Tidligere på ugen kunne Berlingske desuden oplyse, at en af Putins egne rådgivere, Anatolij Tjubais, havde sagt sit job op i protest mod krigen i Ukraine og var flygtet til Tyrkiet med sin kone.

I en tale i den polske hovedstad Warszawa lørdag aften pustede den amerikanske præsident Joe Biden yderligere til spekulationerne om Putins fremtid.

Anatolij Tjubais (th.) mødtes jævnligt med præsident Putin gennem årene. Han var chef for præsidentadministrationen under Boris Jeltsin, og gav Putin hans første job i Kreml. Nu er han flygtet til Tyrkiet med sin kone. Foto: Alexei Druzhinin/EPA/Ritzau Scanpix

»For Guds skyld. Denne mand kan ikke forblive på magten,« lød det fra Biden.

Siden har Det Hvide Hus dog trukket noget i land og forsikret, at den meget kontante udtalelse ikke skulle forstås som en opfordring til et regimeskifte i Rusland.