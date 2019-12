Uroen i Paris får nu en uheldig konsekvens for de forretningsdrivende i byen.

Blot tre uger før juleaften er byens kendte shoppingcentre Lafayette og Printemps nærmest tomme for kunder.

December er traditionelt den vigtigste måned for butikkerne, og nu er mange bekymrede for, at den manglende omsætning får dem til at dreje nøglen om, skriver tv-kanalen France24.

Især byens mindre butikker er bekymrede.

Store demonstrationer i Paris pga. regeringens plan om en pensionsreform. Foto: GONZALO FUENTES Vis mere Store demonstrationer i Paris pga. regeringens plan om en pensionsreform. Foto: GONZALO FUENTES

»Vi frygter for vores overlevelse,« lyder det fra en organisation, der repræsenterer butiksejere, skriver tv-kanalen.

For denne uges demonstrationer kommer i kølvandet på et år med uro, efter at blandt andet organisationen De Gule Veste igen og igen har demonstreret i Paris' gader.

»Mange af os har oplevet et fald i omsætning. Nogle af os drukner i bankgebyrer, vi har svært ved at betale vores lån, og vi har måttet lukke butikker,« forklarer organisationen, der opfordrer borgerne til at støtte butikkerne ved at shoppe.

Paris og andre franske byer er lige nu plaget af store, voldelige demonstrationer på grund af regeringens planer om en pensionsreform.

Samtidig har en strejke blandt offentligt ansatte lammet transporten.

Tog, busser og stort set hele den parisiske metro er ude af drift.

I det kendte shoppingcenter Lafayette mærker man tomheden.

»Der er markant færre folk end på en normal lørdag. Der er stadig lidt turister, men der er meget få lokale,« siger Akan, der arbejder i en Acne-tøjbutik i Lafayette, til France24.