Den schweiziske producent af luksusure, Omega, er blevet snydt.

Og endnu værre. Det er tre tidligere medarbejdere, der har snydt Omega.

Det skriver CNN.

De tre tidligere ansatte har indrømmet, at de har været mellemmænd i et salg af et falsk Speedmaster-ur, som blev budt op til over 23 millioner kroner.

Uret blev solgt til Omega selv på en auktion hos Phillps i Genève i november 2021.

Men nu viser det sig, at uret var en kopi, der godt nok bestod af mange originale Omega-dele, men alligevel ikke var ægte.

Speedmaster-uret blev verdensberømt, da astronauten Buzz Aldrin, der var med på en første måneekspedition i 1969, bar det.

Også stjerner som Ryan Reynolds, George Clooney og Rory McIlroy er blevet afbilledet iført Speedmaster-ure

Uret, som blev solgt på auktionen i Genève, er i rustfrit stål og fra 1957 med Broad Arrow visere. Det blev beskrevet som 'et af de allerførste og mest eftertragtede Speedmaster-modeller'.

Omega selv var da også meget interesseret i at erhverve uret til museet i Bienne i Schweiz.

»Det er et sjældent og exceptionelt ur, der vil være et absolut must for vores udstillingssamling,« lød det fra urgiganten i en udtalelse.

Men Omega blev altså snydt, og nu meddeler virksomheden:

»De tre tidligere ansatte har indrømmet svindlen, da de blev konfronteret med anklagen under en intern Omega-undersøgelse, som stadig er i gang. Omega vil rette strafferetlig anklage mod alle involverede.«

Også auktionshuset Phillips er blevet snydt.

»Vi ser frem til at se resultatet af Omegas undersøgelse og vil naturligvis samarbejde fuldt ud under enhver efterforskning eller retsforfølgelse af gerningsmændene,« lyder det i en udtalelse fra auktionshuset.

Hvad angår sælgerens identitet meddeler Phillips, at man vil samarbejde med myndighederne, 'hvis og når disse oplysninger efterspørges af en juridisk myndighed'.