»Natalia kommer ikke på arbejde i morgen,« skreg en glædesstrålende Natalia Escudero på live tv.

Men det gjorde Natalia. For Natalia havde begået en stor – og meget akavet – fejl.

Den spanske tv-reporter Natalia Escudero, der arbejder for kanalen RTVE, var igennem på live tv, da vindernummeret til det årlige julelotteri 'El Gordo' (den fede, red.) skulle afsløres.

I sin hånd knugede hun selv en lotteriseddel. Og til sin store overraskelse viste det sig, at det var netop hendes nummer, der var det gevinstgivende.

Aquí la tienes: "la reportera de La 1" de la que habla todo el mundo a estas horas. ¡Se llama Natalia Escudero! #LoteríaRTVE



Directo https://t.co/pfgTOQpaaN pic.twitter.com/58j3ACuNte — TVE (@tve_tve) 22. december 2019

Med visheden om de svimlende fire millioner euro svarende til knap 30 millioner kroner begyndte hun skrigende at hoppe på og ned, mens hun råbte, at hun ikke ville komme på arbejde dagen efter. Det skriver flere medier, blandt andet BBC.

Problemet var bare, at numrene i lotteriet ikke er unikke, og at Natalia Escudero derfor skulle dele hovedpræmien med flere andre, således at hendes gevinst endte på 37.000.

Omend det også er en slags penge, så er det næppe nok til at gå på tidlig pension. Og tv-journalisten blev hurtigt kritiseret for sit udbrud på de sociale medier, hvor hun ifølge BBC blev nedgjort for sin umiddelbare respons og offentlige opsigelse og blev kaldt 'uprofessionel'.

Natalia Escudero måtte derfor undskylde over for seerne, at hun var komme til at juble sådan.

Hun fortæller, at hun på det personlige plan har haft nogle svære måneder på det seneste, og at episoden ikke skal skygge for hendes 25 år som professionel journalist.

'Det er trist, at Natalia Escudero i dag er kendt som den manipulerende og lyvende journalist fra RTVE,' skriver hun på Twitter.

Hun fortæller i øvrigt, at hun slet ikke løj, da hun sagde, hun ikke kom på arbejde dagen efter.

Hun gik nemlig på juleferie samme dag.