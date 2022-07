Lyt til artiklen

Smil, du er på.

Det kan godt være, at der hersker kaos i britisk politik i disse dage, men hos BBC, der skal forsøge at følge med, gik det onsdag aften også ret stærkt.

Tilsyneladende lidt for stærkt.

Studievært Tim Willcox så i hvert fald ud til at være alt andet end klar på, at der blev stillet tilbage til studiet under en reportage fra Downing Street af journalistkollegaen Ros Atkins.

I klippet, som efterfølgende er blevet delt flittigt på sociale medier, kan man se, at Tim Willcox ser ud til at være højst overrasket, da han pludselig kigger op fra sin telefon.

Og han har begge fødder placeret solidt på skrivebordet i studiet.

Tim Willcox har ikke selv reageret på virakken, men de fleste brugerreaktioner griner af episoden.

Boris Johnson har været under hårdt pres i de senere dage, hvor flere end 50 medlemmer – indtil videre – af den konservative regering valgte at forlade deres poster.

Det fik omkring frokosttid Boris Johnson til at annoncere sin fratrædelse som formand for det konservative parti øjeblikkeligt og sin afsked som premierminister til efteråret.