James Howells fra Newport i Wales har god grund til at ærgre sig. Faktisk 2,33 milliarder grunde.

I al fald hvis man gør ærgrelserne op i danske kroner.

IT-programmøren, som betegner sig selv som lidt af en nørd, købte i 2009 ikke færre end 7.500 styks af kryptovalutaen bitcoin.

På det tidspunkt var bitcoin nærmest intet værd, så da James Howells nogle år senere, i 2013, ville skrotte en af sine harddiske fra en gammel computer og derfor kastede den i en bunke på den lokale losseplads, havde han for længst glemt alt om, at netop den harddisk indeholdt koderne, der giver adgang til hans 7.500 bitcoin.

Det skriver The Sun.

Siden da er bitcoin vokset vildt og voldsomt i værdi, så det i den aktuelle dagskurs nu svarer til, at den uheldige waliser og far til to altså reelt har smidt 2,33 milliarder kroner direkte på lossepladsen.

Derfor har han nu i ren desperation udlovet en dusør på en fjerdedel af værdien – altså en findeløn på godt 580 millioner kroner – til den lokale kommune, hvis de kan skaffe hans gamle harddisk tilbage.

Men det har kommunen afvist. For det vil være i strid med love og regler at begynde at grave i affald, der er blevet deponeret.

Derudover kan ‘guldgraveriet’, hvis der alligevel gives tilladelse, risikere at løbe op i rigtig mange millioner kroner for kommunen. Uden garanti for, at det nogensinde vil lykkes at lokalisere harddisken.

Så derfor er bønnen fra James Howells blevet afvist.

Han henvendte sig til myndighederne første gang i 2014, da han opdagede, at han havde smidt den forkerte harddisk ud.

Det har han gjort flere gange siden. Og for nylig altså endnu en gang, efter værdien på bitcoin er stukket helt af.

James Howells håber stadig på, det vil lykkes at overtale kommunen til at høre hans bøn. Men håbet svinder. Og han forsøger nu at forlige sig med, hvad der er sket.

»Jeg havde to identiske harddiske dengang, og jeg smed den forkerte ud. Jeg ved, at jeg ikke er den første person, der er kommet til at smide den forkerte ting ud. Men det koster normalt ikke over 200 millioner pund at gøre det,« siger han tørt til The Sun.

»Jeg er nødt til bare at grine af det. Hvad kan jeg ellers gøre? Man siger, der er en krukke med guld for enden af regnbuen – og den ender så på lossepladsen,« konstaterer en ærgerlig James Howells.