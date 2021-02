Asker Kommune i Norge har sendt 1,2 millioner danske kroner til en forkert konto.

Et selskab havde ved en fejl betalt to udgifter til kommunen i stedet for en, og det var da Asker Kommune ville betale selskabet tilbage, at fejlen skete.

Det skriver Dagbladet.

Nu er problemet bare, at den unavngivne person ikke kan betale de 1,2 millioner kroner tilbage til kommunen. Det fortæller økonomichef Randi Sandli.

»Den private person har brugt næsten alle pengene og kan ikke betale dem tilbage. Vi har nu rapporteret personen for grovt underslag i henhold til straffelovens afsnit 324 og 325.«

Personen havde intet at gøre med, at pengene endte på den private konto. Ifølge Dagbladet var der tale om en systemfejl.

Fejlen blev opdaget kort før jul sidste år. I den forbindelse bad Asker Kommune personen om at betale beløbet tilbage.

»Han sagde, at han ville tilbagebetale beløbet, men at han havde brug for lidt tid. Vi gav ham en deadline indtil begyndelsen af ​​januar.«

Personen kan ikke betale beløbet retur til kommunen, fordi han havde tabt pengene på at investere i aktier. Investeringerne har altså ikke været succesfulde.