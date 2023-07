Et tryk på en stikkontakt kan ende med at blive en særdeles dyr omgang for et amerikansk rengøringsselskab.

For det er blevet sagsøgt for lige over en million dollar – syv millioner kroner – fordi en rengøringsmedarbejder ville prøve at stoppe nogle 'irriterende lyde'.

Ifølge CNN slukkede han således for en fryser på Rensselaer Polytechnic Institute, hvori der blev opbevaret mere end 20 års research – som vævsprøver- og kulturer.

Alt blev ødelagt.

Uddannelsesinstitutionen mener ikke, at den pågældende 'gerningsmand' er personligt ansvarlig. I stedet er sagsanlægget rettet mod hans arbejdsgiver, Daigle Cleaning Systems.

»Det er en menneskelig fejl. Men sagens kerne er, at rengøringsfirmaet ikke har formået at uddanne deres personale tilstrækkeligt,« som skolens advokat, Michael Ginsberg, siger:

»En rengøringsassisten bør have lært, at vedkommende ikke skal afhjælpe et elektrisk problem.«

Fryseren havde en temperatur på minus 80 grader.

Ifølge sagsanlægget skulle der i virkeligheden ikke mere end 'små temperaturudsving på tre grader til for at forårsage katastrofal skade'.

Tilbage i 2020 gik den pågældende fryser tilsyneladende i stykker 14. september, men en professor vurderede, at det ikke var kritisk, selvom temperaturen var steget til minus 78 grader.

I stedet blev en reparatør tilkaldt, fryseren blev forseglet, og et advarselsskilt blev sat op.

'Fryseren bipper, fordi den skal repareres. Lad være med at flytte den og sluk ikke for strømmen. Der skal ikke gøres rent i dette område,' stod der blandt andet.

Der var også en guide til at slå den bippende lyd fra.

17. september slukkede rengøringsmedarbejderen i stedet helt for fryseren, der efterfølgende nåede helt 'op' på minus 38 grader.

Ifølge sagsanlægget var 20 års forskning 'kompromitteret, ødelagt og havde lidt uoprettelig skade'.

Rengøringsselskabet Daigle Cleaning Systems har ikke udtalt sig.