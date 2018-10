Det norske svar på PET, Politiets Sikkerhetstjeneste, fik sig lørdag morgen lidt af en overraskelse, da et billede af en haj havnede på efterretningstjenestens Twitter-profil.

Var tjenesten mon blevet hacket, spurgte journalisterne sig selv og kimede derefter kommunikationschef Martin Bernsen ned for at få svaret.

På tjenestens Twitter-side var der nemlig havnet et billede af en haj fra computerspillet 'Hungry Shark Evolution'. Noget usædvanligt.

Det viste sig at være en af de fejl, der er sket sådan cirka 40 centimeter fra skærmen.

»Det var min søn, der spillede på iPaden og kom til at trykke på 'del'-knappen på Twitter. Jeg tror, det er på tide, han får sin egen iPad,« siger kommunikationschefen til TV 2 Norge.

Som led i, at han står for pressehåndteringen for Politiets Sikkerhetstjeneste har han adgang til tjenestens Twitter-konto hjemmefra.

Han forsikrer over for tv-stationen, at der ikke ligger sensitive oplysninger på iPaden.

Billedet nåede at være på Twitter i en halv times tid.