Det er efterhånden 20 år siden, at han kom med den ætsende karakteristik af sin forgænger allerøverst på tv-tronen. Nu er udmeldingen dukket frem fra arkiverne – og ironien er til at tage og følge på.

»Mon han vidste, at han i virkeligheden skrev en forudsigelse af sin egen fremtid?«

Spørgsmålet bliver stillet af journalisten Jack Shafer i en klumme hos Politico og er rettet mod Fox News' allerstørste stjernevært: Tucker Carlson. Og udstiller samtidig de voldsomme problemer, som tv-stationen lige nu plasker rundt i.

Vi skruer tiden tilbage til 2003.

Dengang lignede Tucker Carlsons karriere en helt anden, end den er endt med at være i dag. Han havde skrevet for flere respekterede magasiner, han var vært på CNN og havde netop udgivet en bog.

Heri kom han med en beskrivelse af den daværende superstjerne hos Fox News, Bill O'Reilly, der i sit program 'The O'Reilly Factor' ofte overspillede en rolle som højreorienteret, højtråbende, aggressiv og konfrontatorisk.

'O'Reillys succes er bygget på forestillingen om, at han virkelig er den, han påstår at være. Hvis han nogensinde bliver fanget uden for den karakter, er det slut,' skrev Tucker Carlson, der siden i et interview også brugte ordet 'falsk' om Bill O'Reilly.

Og så er vi fremme ved i dag.

For er Tucker Carlson nu i virkeligheden selv blevet fanget i at være en anden, end han foregiver?

I hvert fald er en bunke afslørende sms'er blevet offentliggjort, hvori det fremgår, at han tilsyneladende ikke mente, at der var omfattende valgfusk i 2020 – selv om han igen og igen påstod det modsatte i sine programmer.

Og ifølge tekstbeskederne kan han i virkeligheden slet ikke fordrage præsident Donald Trump – selv om han igen og igen påstod det modsatte i sine programmer.

»Bill O'Reilly var en fupmager, og nu kan vi alle se, at Tucker Carlson også er det,« som førnævnte Jack Shafer konkluderer.

Man kunne overføre de samme ord til Sean Hannity og Laura Ingraham, der ligeledes er stjerner på aftenfladen hos Fox News.

Efter at have hittet stort på diverse radioflader er de ligeledes strøget helt til tops på tv-himmelen, og de er ligeledes endt i samme suppedas som Tucker Carlson med afsløringer af sms'er, hvor de havde helt andre holdninger end på tv.

Og på den måde er trioen blevet centrale i søgsmålet på 11 milliarder kroner, som er rettet mod Fox News for bevidst at have løjet om valget i 2020. Læs mere om det her

De tre værter er desuden indbegrebet af det dilemma, som Fox News selv har sat sig i, vurderer en ekspert.

»De føler, at de skal tilfredsstille et publikum, som de selv har lært op til at forvente en særlig strøm af information,« som Bill Grueskin, professor hos Columbia Journalism School, har sagt til Guardian:

»Men på samme tid kan de nu se, at hvis de går for vidt, risikerer de alvorlige retlige og finansielle konsekvenser – for ikke at tale om den ydmygelse, der er forbundet med offentliggørelserne af den interne kommunikation.«

Fox News-ejer og mediemogul Rupert Murdoch har erkendt, at hans tv-værter »måske gik for vidt«.

Men indtil videre er det på ingen måde slut for Tucker Carlson, selvom han efter alt at dømme har levet op til sine egne ord om at være falsk og træde uden for karakter. Det er heller ikke slut for Sean Hannity eller Laura Ingraham.

»Murdocherne tænker udelukkende på det her i form af seertal og penge. Hvis de var bekymrede over Tucker Carlsons oprigtighed, ville de have gjort noget ved det for måneder eller år siden,« som professor Bill Grueskin udtrykker det.

Så hvad sker der nu?

Ja, et centralt spørgsmål kan blive, hvilke roller Sean Hannity, Laura Ingraham og Tucker Carlson overhovedet har på Fox News. Nyhedskanalen forsøger i forbindelse med retssagen at plædere for, at de er kommentatorer og meningsdannere. Ikke journalister.

»Skødesløsheden for en journalist kan således have en anden standard end for en kommentator,« som Jane Kirtley, professor i medieetik ved University of Minnesota, forklarer til The Washington Post.

For truslen om en potentielt svinedyr retssag skal til stadighed opvejes mod den benhårde kamp om de højreorienterede seere mod opkomlingene Newsmax og AON.

Derek Beach, der er professor ved Aarhus Universitet og ekspert i amerikansk politik, påpeger, at alle tre værters programmer ufortrødent kører videre. Og han henviser til, at Tucker Carlson for nylig lancerede en stribe stærkt kritiserede udsendelser om de voldsomme 6. januar-optøjer, der heri blev kaldt 'et fredeligt kaos'.

»Tucker Carlson laver ikke sådan noget, uden at det er godkendt oppefra, så det må være en kalkule for Fox News, at man må kæmpe om seerne, hvor de er. Og man giver dem, hvad de vil have,« siger Derek Beach til B.T.

Altså. Der er tilsyneladende ikke noget, der tyder på, at Sean Hannity, Laura Ingraham og Tucker Carlson bliver tæmmet.

»Fox News har indtil videre været meget dygtig til med nyhedssiden at appellere til mere moderate konservative vælgere og med opinionssiden appellere til de troende, de virkelig konservative højreorienterede,« siger Derek Beach:

»Og det her kunne være et fingerpeg om, at de kunne være på vej til at bevæge sig yderligere i den retning fremover: fra at være et nyhedsmedie til at være lidt mere en propagandakanal med med alt, hvad dertil hører af konspirationsteorier.«

Og måske kan det være en vej for Tucker Carlson til en endnu større trone.

»Han har jo i virkeligheden en klassisk populistisk måde at fremføre sine argumenter på. Han er så karismatisk, når han sælger sine til tider ret ekstreme budskaber, at det virker troværdigt,« siger Derek Beach fra Aarhus Universitet:

»På den måde kan man sammenligne ham lidt med Trump. Og det måske også derfor, at der er en del, der har peget på, at Tucker Carlson kunne være en mulig præsidentkandidat på et tidspunkt.«