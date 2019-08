Mere end 30.000 kvadratkilometers skov er i brand, og selvom mennesker lige nu ikke er i fare, så er et utal af dyr på vild flugt.

Det er status i Sibirien, hvor en skovbrand har fået den russiske leder Vladimir Putin til at starte en indsats.

Branden spreder sig, og det har indflydelse på naturen, hvor bjørne og ræve lige nu er på flugt. Det skriver Siberian Times.

De mindre dyr dør i på grund af røgen.

Det betyder, at landsbyer i nærheden af skovbrandene får set bjørne på nær hold, mens de er på jagt efter mad.

»Forsøg ikke at stå i vejen for dem. Flygtende vilde dyr vil ikke opsøge konflikt med mennesker,« siger Sergey Naidenko, der er biolog i Moskva ifølge siberiantimes.com.

»Lige så meget at vi alle vil give mad til vilde dyr, så vil jeg stadig anbefale mod at gøre det.«

Mange dyr er i fare på grund af skovbranden i Sibirien. Foto: RUSSIAN FEDERATION SERVICE AVIAT Vis mere Mange dyr er i fare på grund af skovbranden i Sibirien. Foto: RUSSIAN FEDERATION SERVICE AVIAT

»Et moment giver du mad til en udmattet bjørn, men der er ingen garanti for, at den ikke vil angribe dig i næste sekund.«

Mens ræve og bjørne kan flygte, så ser det som nævnt tidligere sort ud for de mindre dyr. De kan ikke flygte lige så hurtigt, og derfor forsøger de ofte at gemme sig i et hul.

Den største trussel for mennesker lige nu er røgen fra skovbrandene.

Den går blandt andet ind over Novosibirsk, der er den tredjestørste by i Rusland.

Det forlyder derfra, at røgen blokerer for solen, og at det er svært at trække vejret.