Ifølge Philippe Lazzarini er UNRWA truet på sin evne til at løfte den opgave, organisationen blev skabt til.

FN's organisation for palæstinensiske flygtninge i Mellemøsten (UNRWA) siger torsdag, at den er kritisk ramt på sin evne til at fortsætte sit arbejde i Gaza.

- Det er til min store sorg, at jeg nu må informere jer om, at UNRWA har nået et bristepunkt, siger chefen for UNRWA, Philippe Lazzarini, i et brev til FN's Generalforsamling ifølge nyhedsbureauet AFP.

I den seneste tid har UNRWA trukket overskrifter på grund af anklager om, at nu tidligere ansatte i organisationen har medvirket i Hamas-angreb mod Israel.

Anklagerne er stadig ved at blive undersøgt.

En lang række af organisationens vigtigste donorer - herunder USA, Storbritannien, Tyskland og Japan - har i mellemtiden suspenderet støtten til organisationen på grund af beskyldningerne.

Og det gør det altså nu svært for organisationen at fortsætte, lyder det.

- Organisationens evne til at fuldføre det mandat, den er blevet givet af generalforsamlingen gennem resolution 302, er nu alvorligt truet, siger Lazzarini.

Lazzarini kommer i brevet ikke nærmere ind på, hvilke konsekvenser et sådan bristepunkt vil have.

Med resolution 302 blev UNRWA i 1949 grundlagt som FN's første agentur.

Den blev grundlagt ved FN's Generalforsamling for at tage sig af flygtninge, som flygtede fra deres hjem, efter at staten Israel var blevet oprettet i 1948.

Der er omkring 30.000 ansatte i UNRWA, som også arbejder i områder af Libanon, Jordan og Syrien. 13.000 er ansat i Gazastriben, hvor organisationen er den koordinerende kraft for nødhjælpsarbejdet.

I et interview har Lazzarini tidligere sagt, at det i alt drejer sig om 438 millioner dollar - omkring tre milliarder kroner - som er blevet indefrosset. Det svarer til mere end halvdelen af 2024's ventede midler til organisationen.

Der sker aktuelt en større granskning af UNRWA, som skal gøre det internationale samfund klogere på, hvad der er op og ned i sagen.

Dels sker der en intern FN-ledet undersøgelse, som ser nærmere på anklagerne om, at ansatte skal have været involveret i angreb.

Samtidig er der blevet nedsat en uafhængig ekspertgruppe, som skal kortlægge, hvordan UNRWA sikrer den neutralitet, som forventes af et FN-organ. Her bistår blandt andet det danske institut for Menneskerettigheder.

