Oxford University og AstraZeneca afventer information fra lægemiddelstyrelse, inden forsøg kan genoptages.

Oxford University stopper midlertidigt forsøg med at vaccinere britiske børn med den vaccine, universitetet har udviklet sammen med medicinalfirmaet AstraZeneca.

Det oplyser en talsperson fra universitetet ifølge Sky News.

Man har dog "ingen bekymringer om sikkerheden" i det specifikke studie, der afprøver vaccinen på børn, oplyser talspersonen.

I februar meddelte Oxford University, at de ville teste vaccinen på 300 børn i alderen 6-17 år.

Men man stopper forsøgene for at afvente flere oplysninger om de sjældne blodpropper. De er registreret i en række lande hos voksne personer, der forinden er blevet vaccineret med AstraZenecas vaccine. Det skriver den amerikanske avis Wall Street Journal.

Universitetet i Oxford og AstraZeneca afventer yderligere oplysninger fra den britiske lægemiddelstyrelse, MHRA. De er i øjeblikket ved at undersøge vaccinen.

Ikke før det er sket, vil man på forsøgsbasis genoptage vaccinationer af børn og teenagere.

Vaccinen bruges i ikke til børn i lande, der har taget AstraZenecas vaccine i brug.

Vaccinen bliver undersøgt i en lang række lande. Herunder af Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA).

Det skyldes, at der har været indberetninger om et usædvanligt sygdomsbillede hos nogle af de vaccinerede. Det usædvanlige forløb, der har ført til enkelte dødsfald, rummer et sammenfald af blodpropper, blødninger og et lavt antal blodplader.

Der er ikke påvist en konkret sammenhæng mellem vaccinen, dødsfald og sygeforløb.

Danmark og Norge suspenderede 11. marts stik med AstraZenecas vaccine. Det var, efter at der i begge lande var registreret flere blodpropper og enkelte dødsfald blandt vaccinerede.

Flere lande er fulgt trop og har delvist suspenderet brugen af vaccinen.

Direktør for vacciner, Marco Cavaleri, i EMA siger tirsdag til en italiensk avis, at der er en forbindelse mellem AstraZenecas coronavaccine og et usædvanligt sygdomsbillede med blodpropper og et lavt antal blodplader.

EMA har varslet et pressemøde om sagen enten onsdag eller torsdag.

/ritzau/