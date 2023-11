Et kig ind i hjertet af Mælkevejen har kastet et helt nyt – og hidtil uset – billede af Mælkevejen af sig.

Ved hjælp af et særligt teleskop, James Webb-teleskopet, har astronomer fanget skud af den aktive, stjernedannede region.

Nemlig Sagittarius C, skriver CNN.

Det er astronauter fra University of Virginia, der har taget billedet af stjernedannelsen, og som efterfølgende er blevet offentliggjort af NASA.

Ifølge NASA er det dette billede, som teleskopet har fanget. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI og S. Crowe (University of Virginia) Vis mere Ifølge NASA er det dette billede, som teleskopet har fanget. Foto: NASA, ESA, CSA, STScI og S. Crowe (University of Virginia)

Billedet er blevet taget ved hjælp af infrarødt lys.

»Billedet fra Webb er fantastisk, og den videnskab, vi vil få ud af det, er endnu bedre,« siger Samuel Crowe, hovedforsker på observationerne, og tilføjer:

»Massive stjerner er fabrikker, der producerer tunge grundstoffer i deres atomkerner, så at forstå dem bedre er som at lære oprindelseshistorien for en stor del af universet.«

Ifølge CNN ligger Sagittarius C godt og vel 300 lysår fra Sagittarius A, der er centrum i vores egen galakse.

Jorden ligger eksempelvis 26.600 lysår fra Sagittarius A.

Ifølge astronauterne og NASA kan det nye billede i Mælkevejen give indsigt i, hvor mange stjerner der dannes, samt om massive stjerner er mere tilbøjelige til at blive dannet visse steder frem for andre.

Det anslås, at 500.000 stjerner kan ses i Sagittarius C.

For blot to måneder siden kom en anden stor nyhed fra rumverdenen, da man fandt en 'boble af galakser'.

En nærmest ubegribeligt stor kosmisk struktur, som menes at være en fossilform af rester fra lige efter universets fødsel, The Big Bang, skrev Ritzau.

Og den ligger lige i Jordens galaktiske baghave, hvilket du kan læse mere om HER.