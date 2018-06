UNHCR opfordrer til en optrappe redningsindsats på havet - hvor både private skibe og handelsskibe bør inddrages.

New York. Omkring 220 migranter er druknet ud for Libyens kyst de seneste dage, fremgår det af rapporter, som FN's flygtningeorgan, UNHCR, har modtaget.

I en erklæring fra UNHCR, fremgår det, at kun fem personer overlevede, da en båd med omkring 100 menneske om bord kæntrede tirsdag.

Samme dag skal en gummiflåde med omkring 130 passagerer om bord være sunket, hvorved 70 mennesker druknede.

Onsdag skal endnu en båd med migranter og flygtninge have mistet 50 mennesker ude på havet.

UNHCR opfordrer til en optrappe redningsindsats på havet, og både private skibe og handelsskibe bør inddrages.

Ungarns premierminister, Victor Orban, sagde tidligt torsdag, at de fire Visegrad-lande samt Østrig er enige om, at EU's ydre grænser skal styrkes.

Samtidig støtter de oprettelsen af centre i "brændpunkter uden for EU, hvor asylansøgninger skal behandles".

Visegrad-landene er Polen, Tjekkiet, Slovakiet og Ungarn.

Den østrigske kansler, Sebastian Kurz, er inviteret med til Visegrad-landenes møde i Budapest torsdag for at drøfte EU's ydre grænser på et tidspunkt, hvor stridigheder om flygtninge og migranter har skabt splittelse i EU.

/ritzau/Reuters