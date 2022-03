Det var ikke kirkeklokker, men luftsirener, der lød i det fjerne, da Yaryna Arieva og Sviatoslav Fursin forleden sagde ja til hinanden.

Det unge ukrainske kærestepar sagde ja til hinanden samme dag, som russerne invaderede deres fædreland.

Planen var ellers et stille bryllup til maj bare for de to, men da bomberne begyndte at falde, ønskede de at besegle deres kærlighed med det samme.

»Det var meget skræmmende,« sagde Yaryna Arieva bagefter til tv-stationen CNN.

»Det er det lykkeligste tidspunkt i dit liv, og så går du ud, og du hører dette,« tilføjede hun med henvisning til luftalarmen.

Drømmen om det romantiske forårsbryllup i tosomhed forduftede, da de russiske kampvogne nærmede sig.

Kort tid efter brylluppet meldte både Yaryna Arieva og Sviatoslav Fursinde sig som frivillige til at være med til at forsvare Ukraine.

»Situationen er vanskelig. Vi vil kæmpe for vores land. Måske risikerer vi at dø, og vi vil bare gerne være samme før alt det,« fortæller de.

Den 21-årige brud og hendes 24-årige gom meldte sig bagefter til den lokale afdeling af forsvaret.

»Vi bliver nødt til at beskytte det. Vi bliver nødt til at beskytte det folk, vi elsker og landet, som vi lever i. Jeg håber det bedste, men jeg vil gøre, hvad jeg kan for at beskytte mit land.«