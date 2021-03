Er det for sent at sige undskyld? Og kan man dømme en 28-årig på tweets, fra da hun var 17 år gammel?

I USA er svaret ja, i hvert fald når det handler om Alexi McCammond, som har måttet fratræde en stilling som chefredaktør på Teen Vogue, allerede inden hun er startet.

McCammond blev i 2019 udnævnt til årets nye journalist af National Association of Black Journalists. Men samme år dukkede der tweets op fra hendes fortid, skriver New York Post.

Som 17-årig havde Alexi McCammond nemlig skrevet nogle tweets, der havde racistiske undertoner rettet mod asiater. Allerede dengang undskyldte McCammond for sine fejl og slettede de pågældende tweets.

Hey there: I’ve decided to part ways with Condé Nast. Here is my statement about why - pic.twitter.com/YmnHVtZSce — Alexi McCammond (@alexi) March 18, 2021

I år blev Alexi McCammond så tilbudt et job som chefredaktør for Teen-Vogue, der er drevet af Condé Nast. Igen begyndte McCammonds gamle tweets at florere.

Det resulterede i, at over 20 medarbejdere hos Teen Vogue efter sigende gik til ledelsen med deres utilfredshed med valget af McCammond til Condé Nasts indholdsansvarlige, Anna Wintour, og firmaets administrerende direktør, Roger Lynch.

Derudover opfordrede Asian American Journalists Association også Condé Nast til at trække jobtilbuddet tilbage.

McCammond undskyldte igen for sit 17-årige 'jeg'. En undskyldning til personalet og en bred undskyldning, som blev sendt ud.

Men det var ikke nok. På trods af at Condé Nast og McCammond forsøgte at ride modvinden af, så skrev McCammond torsdag på Twitter, at hun fratræder stillingen, før hun er begyndt.