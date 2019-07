Langs kanten af en isoleret motorvejsstrækning fandt det canadiske politi i sidste uge to unge mennesker ligge dræbt.

Det unge par var få dage forinden taget af sted på deres drømmerejse, da deres minivan pludselig brød sammen.

Politiet mener, at parret - australske Lucas Fowler på 23 år og amerikanske Chynna Deese på 24 - blev skudt og dræbt i nærheden af deres bil, mens de i mandags opholdt sig i vejkanten langs Alaska Highway i den nordlige del af British Columbia.

Det skriver blandt andet Sydney Morning Herald og The Guardian.

Lucas Fowler - der blev født og opvoksede nær Sydney - mødte tilfældigt sin amerikanske kæreste, da de boede på samme hostel i Kroatien for to år siden.

Der forelskede de to sig i hinanden, og siden tog de af sted på flere rejser sammen.

Få dage inden, de blev fundet dræbt, var de taget af sted på deres seneste eventyr - en roadtrip gennem Canada i en gammel, blå minivan.

»At miste nogen så ung og fuld af liv, som rejste over hele verden og som bare nød livet, er knusende,« lyder det fra Lucas' familie i en udtalelse, som fortsætter:

Foto: NSW Police Force Vis mere Foto: NSW Police Force

»At vide, at han smukke kæreste, Chynna Deese, også mistede sit liv i denne voldelige handling er for grusomt.«

»Al vores kærlighed og vores tanker går til Chynnas familie og venner.«

Vidnerne Sandra og Curtis Broughton har ifølge det australske medie fortalt, at de kørte forbi det unge par, efter deres minivan var brudt sammen.

På det tidspunkt sad parret dog afslappet i et par klapstole, da ægteparret holdt ind til siden for at tilbyde deres hjælp.

»Deres bil var brudt sammen, men de var stadig glade og smilede,« fortæller Curtis Broughton ifølge Sydney Morning Herald.

Efter en kort snak kørte ægteparret videre, idet de havde fået at vide, at det unge par havde styr på problemet med bilen og kunne fikse det selv.

Ifølge politiet skete drabene formentlig mellem søndag og mandag i sidste uge.

Flere medier har skrevet, at en seriemorder måske kunne stå bag, men det afviser politiet, da der ikke er beviser til at bakke teorien op.

»Det vides endnu ikke, om Lucas og Chynna var udvalgte mål, eller om det er en forbrydelse begået uden forudgående planlægning,« fortæller sergent Janelle Shoihet fra Royal Canadian Mounted Police (Det Kgl. Beredne Canadiske Politi, red.) ifølge Sydney Morning Herald og fortsætter:

»Dette er en unik omstændighed, og det er ikke en, jeg personligt har oplevet før.«