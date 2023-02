Lyt til artiklen

Det er absolut forbudt at danse offentligt for en iransk kvinde. Specielt hvis dansen foregår med en mand.

Derfor blev straffen også ekstra høj for et ungt par, der har lagt deres dans op på Twitter. Over ti år bag tremmer, lød dommen på.

Det unge par, Astiyazh Haghighi og hendes forlovede, Amir Mohammad Ahmadi, er begge i begyndelsen af 20erne. De dansede foran et af Teherans mest berømte steder, Azadi Tower. Det skriver AFP.

Dansen foregik tilbage i november måned 2022, og Haghighi havde intet hovedtørklæde på. Videoen den gik straks viralt.

Parret var i forvejen kendt for deres populære blogs på Instagram.

En revolutionsdomstol i Teheran dømte dem til ti år og seks måneders fængsel for dansen. De får forbud mod at bruge internettet og må ikke forlade Iran. Det oplyser det amerikanskbaserede nyhedsbureau for menneskerettigheder (HRANA).

Parret blev dømt for 'at opfordre til moralsk fordærv og offentlig prostitution' såvel som 'at samles med det formål at forstyrre den nationale sikkerhed'.

HRANA citerede kilder, der står familierne til de dømte nær, for at de ikke havde haft advokater under sagen.

Astiyazh Haghighi og hendes forlovede Amir Mohammad Ahmadi danser foran det mest berømte tårn i Teheran – Azadi Tower. Foto: Affotograferet fra video Vis mere Astiyazh Haghighi og hendes forlovede Amir Mohammad Ahmadi danser foran det mest berømte tårn i Teheran – Azadi Tower. Foto: Affotograferet fra video

Haghighi sidder nu i det notoriske Qarchak-fængsel for kvinder uden for Teheran.

Parrets video var blevet et symbol på friheden, som de mange protesterende mod Mahsa Amini, der døde efter at være blev arresteret i september, for ikke at bære slør.

At dansen foregik foran det største ikon i den iranske hovedstad, det gigantiske Azadi Frihedstårnet, gjorde kun 'forbrydelsen' endnu større.

Tårnet blev åbnet under den sidste iranske shah, Mohammad Reza Pahlavi i begyndelsen af 70erne. Det var da kendt som Shahyad Tover. (Til minde om shahen).

Det fik nyt navn, da shahen flygtede ud af landet, efter den islamiske revolution i 1979.