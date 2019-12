Brexit er det vigtigste emne for de unge vælgere, der ikke var stemmeberettigede ved folkeafstemningen i 2016.

De unge er de største EU-tilhængere og mest venstreorienterede vælgere i Storbritannien.

Men det er også den vælgergruppe, hvor den mindste andel ventes at afgive deres stemme ved torsdagens britiske parlamentsvalg.

Premierminister Boris Johnsons konservative parti står ifølge de fleste meningsmålinger til at få et flertal ved valget.

Men gruppen af unge vælgere, som er vokset gennem de seneste år, kan få resultatet til at svinge i uventede retninger.

Ved det seneste parlamentsvalg i Storbritannien i 2017 stemte 66 procent af unge mellem 18 og 19 år på oppositionspartiet Labour.

Blot 19 procent af vælgerne i aldersgruppen stemte på regeringspartiet, Det Konservative Parti.

Meningsmålinger viser, at jo ældre britiske vælgere er, des mere sandsynligt er det, at de vil stemme konservativt - skæringspunktet lyder 47 år.

Ved europaparlamentsvalget i maj stemte et flertal af unge på partierne Liberaldemokraterne og Det Grønne Parti. Begge partier er imod brexit.

Men ved torsdagens parlamentsvalg gælder valgprincippet "First Past The Post", hvilket betyder, at vinderen af valgkredsen løber med det hele og bliver kredsens medlem af Underhuset.

Dermed favoriserer valgsystemet landets store partier, Det Konservative Parti og Labour.

Og står de unge vælgere over for valget, at en af de to partier skal vinde kredsens sæde, så er der størst sandsynlighed for, at de unge vil stemme på Labour.

Det vurderer Rosalind Shorrocks, der forsker i britisk politik på University of Manchester.

For Labour går til valg på et løfte om en ny folkeafstemning om brexit.

Og det er et særligt stort emne for de unge, der ikke var gamle nok til at deltage i folkeafstemningen i 2016.

- Unge mennesker i Storbritannien er hovedsageligt for, at Storbritannien bliver i EU, og det mønster har været det samme siden folkeafstemningen, siger hun.

1,4 millioner mennesker under 25 år har registreret sig som vælgere forud for valget 12. december.

Til sammenligning var der 900.000 vælgere under 25 år ved parlamentsvalget i 2017.

Det store spørgsmål er, hvorvidt de unge har tænkt sig at deltage i torsdagens valghandling.

Men tendensen er ifølge Shorrocks, at flere og flere unge tager del i valget. I 2017 stemte 54 procent af de 18 til 24-årige, mens det i 2015 kun var 38 procent.

