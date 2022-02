De danser, de synger, de smiler. De viser patroner, poserer med våben og gennemfører øvelser.

Alt sammen mens de har deres militære uniform på.

Kvindelige ukrainske soldater bruger i stigende grad sociale medier til at fortælle om deres liv i trøjen i skyggen af truslen om en potentiel krig med Rusland. Det skriver flere medier som News.com.au.

Det er på eksempelvis TikTok og Instagram, at pigernes og kvinders profiler er blevet meget populære, hvilket kan ses på de titusindvis af følgere og hundredtusindvis af likes.

»Det er kærlighed,« som brugeren _krii_13 skirver til dette billede. Foto: Instagram

Her repræsenterer de sig som »militærpige«, »pigen med camouflagehjertet« eller bare med nationalistiske budskaber som »Ukraine over alle«.

I det krigstruede lande er der kommet et stigende fokus på, hvordan kvinder også kan udgøre et forsvar for landet i takt med, at truslen fra de russiske soldaters tilstedeværelse er blevet mere og mere massiv.

Eksempelvis bekendtgjorde det ukrainske forsvarsministerium kort før nytår, at alle kvinder mellem 18 og 60 år, der er »egnet til militærtjeneste« – og samtidig er beskæftiget i specifikke erhverv – skal registre sig hos hæren.

»Det her handler ikke om obligatorisk værnepligt efter en vis alder, som det er tilfældet for mænd,« som parlamentsmedlemmet Oleksandra Ustinova ved den lejlighed udtrykte det:

Katiusha2882 synger. Foto: TikTok

»Det handler om værnepligt i krigstid. Og i betragtning af at mere end 120.000 russiske tropper befinder sig ved vores grænser, er beslutningen logisk, rettidig og fornuftig.«

Det sker også i forsøget at opbygge et civilt beredskab til støtte for en allerede stor ukrainsk hær.

B.T. beskrev forleden, hvordan ukrainske kvinder i alle aldre er klar til at forsvare landet og derfor modtager undervisning i blandt andet at bruge våben for at blive en del af reserverne.

»Jeg kender mange kvindelige, professionelle soldater, og jeg mener ikke, at køn betyder noget som helst i den her situation,« som den 23-årige Dariya Konokh sagde.

Brugeren anna_shorina i fuld uniform. Foto: TikTok

Parlamentsmedlemmet Oleksandra Ustinova underkender heller ikke signalværdien i, at omverdenen får at vide, hvordan også kvinderne er klar til at gøre modstand, hvis det skulle komme til en russisk invasion.

»Det sender et kraftfuldt signal til Moskva om, at ukrainerne er klar til at slå tilbage,« siger hun:

»Selvom vi stræber efter at indsætte den professionelle hær i den nuværende situation, er det en passende beslutning at uddanne så mange som muligt i at bære våben og i tjene landet.«