Det sociale medie Instagram bruges af flere millioner mennesker verden over. Rige, fattige, høje, lave, gamle, unge.

Det er dog blevet moderne for mange unge og rige personer at bruge det sociale medie til at blære sig med sin overdådige tilværelse, der for det meste er fyldt med privatfly og dyr champagne.

Sommeren er over os, og temperaturen bevæger sig ligeså stille over 30 grader.

For de fleste betyder det dog ikke færre arbejdstider og mindre tid foran computeren på et overophedet kontor.

Nogle nyder nemlig sommeren på en lidt mere luksuriøs måde.

På Instagram-profilerne 'Richkidsofdubai', 'richkidsofswiss', 'richrussiankids kan man se, hvordan meget velhavende, unge mennesker i stedet nyder sommeren med solbrændt hud, swimmingpools, turkise have, hvide sandstrande og sportsvogne.

Og det er bare en lille del af dét, de lægger op på forskellige Instagram-profiler for at vise andre et udpluk af deres luksuriøse livsstil. De lægger i hvert fald ikke skjul på, at penge for dem, ikke er et problem.

