For syv måneder siden havde det været utænkelige billeder og scener.

Men nu fester de unge i den kinesiske storby Wuhan – hvor coronavirussen først blev opdaget – igen. I stor til og krydret med crowdsurfing, street food og tætpakkede natklubber.

Det skriver Reuters.

For mange virker det måske som noget fra en helt anden virkelighed, da man flere steder kæmper med voldsomme anden bølger, der skyller virussen hen over landene. Særligt i Vesten.

Her danser folk på en natklub i Wuhan, der ligger i Hubei-provinsen i Kina. Billederne er taget i perioden fra 11. til 12. december. Foto: ALY SONG

Men i Wuhan er de unge beboere efterhånden vendt tilbage til en mere normal hverdag, hvor de forsøger at indhente den tid, de tabte, da millionbyen i foråret blev lukket hermetisk ned som følge af coronaudbruddet.

I månedsvis hvilede verdens øjne på den kinesiske by, og længe måtte beboerne ikke forlade byen, ligesom udefrakommende ikke måtte komme ind.

»Under epidemien var Wuhan virkelig en død by. Nu kommer folk ud for at spise og have det sjovt. Jeg tror ikke, der var så mange mennesker før epidemien,« siger beboeren Yi Yi til Reuters.

Mens barer og restauranter i mange lande – herunder Danmark – for tiden er lukket ned, er de åbne i Wuhan. Det udnytter blandt andre 29-årige Zhang Qiong til at feste og fejre en fødselsdag i venneflokken:

Folk danser i en natklub. Billederne er taget i perioden fra 11. til 12. december. Foto: ALY SONG

»Efter at jeg oplevede den første bølge af epidemien i Wuhan og den efterfølgende frigørelse, føler jeg det som om, jeg har fået et nyt liv,« siger hun, mens hun sidder på en bar.

»Jeg vil virkelig bare gerne sætte pris denne tid, for her i livet ved man aldrig, hvornår det slutter,« tilføjer hun.

Ifølge Reuters er der ikke registreret et lokal smittefælde – hvor en beboer i byen har smittet en anden – siden 10. maj.

I alt er der ifølge Johns Hopkins University blevet registreret 94.626 smittetilfælde i Kina, siden virussen brød ud.

Folk fejrer en fødselsdag i en restaurant. Foto: ALY SONG

4.757 personer er døde med coronavirus – hvoraf langt størstedelen boede i Wuhan.

Det skal dog også nævnes, at der sås tvivl om, hvorvidt de officielle tal i Kina er korrekte, og det formodes, at der reelt kan være flere smittede i landet, end der er blevet registreret.