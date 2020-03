»Hvis jeg får corona, får jeg corona. I sidste ende afholder det mig ikke fra at feste.«

Sådan lød den kontroversielle udmelding fra Bradley Sluder i sidste uge.

Han og en gruppe andre studerende fra et universitet i den amerikanske by Tampa lod sig i sidste uge interviewe, mens de fejrede 'spring break' i Miami.

En video med flere interviews gik viralt, fordi de unge amerikansere mildest talt var helt igennem ligeglade med den coronavirus, der lige nu hærger i USA og resten af verden.

Foto: Reuters Vis mere Foto: Reuters

De havde nemlig ikke tænkt sig at droppe eller dæmpe festlighederne, selvom vilde fester en uge i træk virker til et tag selv bord for coronavirussen.

Men nu er der dårligt nyt for de studerende.

University of Tampa, som de interviewede amerikanere altså gik på, har nemlig oplyst, at i alt fem studerende fra universitet er blevet testet positive for coronavirus efter at have deltaget i 'spring break'-festlighederne.

Det skriver CBS News.

Historien bringer intet om, hvorvidt en eller flere af de interviewede studerende er blandt dem, der er blevet smittet.