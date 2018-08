Det ungarske lavprisselskab Wizz Air er det mindst punktlige af alle flyselskaber, der flyver fra britiske lufthavne, viser en ny opgørelse fra den britiske luftfartsmulighed.

Gennemsnitligt var flyene fra selskabet 23 minutter forsinket sidste år, viser tallene, der er indsamlet af Civil Aviation Authority og bygger på 2.000 afgange. Det skriver det britiske nyhedsbureau Press Association ifølge The Guardian.

»Der er et antal grunde specifikt såsom lufthavnsinfrastruktur, et fyldt luftrum og slot-restriktioner, som bidrager til en særligt dårlig punktlighed i Storbritannien sammenlignet med resten af vores netværk,« siger en talsmand for Wizz Air.

Derudover har det dårlige vintervejr trukket punktligheden ned. Norwegian havner næstsidst på ranglisten, mens SAS er det mest punktlige selskab.

Forsinkelser på over to timer koster flyselskaberne dyrt, da passagererne i de tilfælde har ret til madkuponer og økonomisk kompensation. B.T. har i den seneste tid afdækket, hvordan passagerer oplever problemer med netop kompensationerne.

Herhjemme har Wizz Air ruter fra både Billund og København.