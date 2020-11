Mens coronavirussen raser i det danske folketing, blev den ungarske udenrigsminister, Peter Szijjarto, testet poitiv mange tusinde kilometer fra sit job i det ungarske parlament tirsdag. Han blev testet positiv for corona, da han ankom til lufthavnen i Bangkok, Thailand, og blev sendt retur til Ungarn onsdag i et privatfly.

I det døgn, han tilbragte i den thailandske hovedstad, var han indlagt i isolation på et sygehus i byen. Det skriver Bangkok Post.

De ungarske myndigheder måtte sende to fly til Bangkok for at hente den syge udenrigsminister og hans følge hjem igen. Begge lettede onsdag. Ministeren tog det ene fly, mens hans følge sad i det andet fly.

Peter Szijjarto ankom på et todages besøg som gæst hos det thailandske udenrigsministerium. Delegationen ankom klokken 6.30 om aftenen, og alle blev testet for coronavirus klokken 21.

Cambodias premierminister, Hun Sen (th.), byder Ungarns udenrigsminister, Peter Szijjarto, velkommen under et besøg i Phnom Penh tirsdag. Foto: STR Vis mere Cambodias premierminister, Hun Sen (th.), byder Ungarns udenrigsminister, Peter Szijjarto, velkommen under et besøg i Phnom Penh tirsdag. Foto: STR

Testen viste, at udenrigsministeren var smittet med virussen. Han viste dog ingen symptomer. Samtlige de 12 medlemmer af den ungarske delegation blev testet negative, ifølge den thailandske sundhedsminister.

Peter Szijjarto skulle være mødtes med premierminister Prayut Chan-o-cha, men alle aktiviteter blev aflyst, efter at Szijjarto var konstateret smittet.

Peter Szijjarto fløj ellers fra Ungarn til Phnom Penh i Cambodia tirsdag for at skrive under på en aftale om civil luftfart, landbrug og vandforbrug. Desuden skulle han genåbne den ungarske ambassade, der havde været lukket i 25 år.

Under sit besøg blev Peter Szijjarto fotograferet sammen med den cambodianske leder, Hun Sen. Ingen af de to bar tilsyneladende ansigtsmasker eller holdt social afstand.

Ungarns udenrigasminister, Peter Szijjarto, fotograferet under et møde i Hanoi. (Arkivfoto). Foto: NHAC NGUYEN Vis mere Ungarns udenrigasminister, Peter Szijjarto, fotograferet under et møde i Hanoi. (Arkivfoto). Foto: NHAC NGUYEN

Szijjarto mødte også Cambodias udenrigsminister og trykkede hånd med en stribe andre ministre. De skal nu alle 14 dage i karantæne.

Hun Sen har onsdag aften udtalt på Facebook, at han ikke var blevet smittet.