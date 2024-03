Den sidste ungarske underskrift er sat på godkendelsen af Sveriges kommende Nato-medlemskab.

Ungarns nytiltrådte præsident har tirsdag eftermiddag underskrevet landets ratifikation af Sveriges Nato-medlemskab.

Det oplyser præsidentkontoret ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Dermed har Sverige overkommet den sidste hindring i Ungarn, inden godkendelsen af landets Nato-ansøgning sendes til Washington D.C.

Først når Sverige har deponeret sine såkaldte tiltrædelsesinstrumenter hos USA's udenrigsministerium, bliver Sverige det 32. Nato-medlem.

Det ungarske parlament godkendte 26. februar Sveriges ansøgning om at blive optaget i forsvarsalliancen.

Derefter underskrev parlamentets formand, Sandor Lezsak, ratifikationen, hvorefter den blev sendt videre til det ungarske præsidentkontor.

Ungarns præsident hedder Tamas Sulyok. Han er tirsdag netop tiltrådt embedet. Dermed er godkendelsen af Sveriges tiltrædelse i Nato én af hans allerførste opgaver som præsident.

Sverige søgte om optagelse i Nato i foråret 2022 sammen med nabolandet Finland. Det gjorde de to lande som følge af Ruslands invasion af Ukraine.

Finland blev optaget i forsvarsalliancen i april sidste år. Men Sverige måtte altså vente næsten yderligere et år på at blive optaget.

Det kræver alle Nato-staters godkendelse, for at et nyt land kan optages i alliancen. Men både Ungarn og Tyrkiet har stået i vejen for, at Sverige kunne blive del af forsvarssamarbejdet.

Tyrkiets parlament godkendte den svenske ansøgning i januar. Derefter blev den underskrevet af landets præsident, Recep Tayyip Erdogan.

Den tyrkiske nølen hænger blandt andet sammen med, at Tyrkiet mener, at Sverige har holdt hånden over medlemmer af Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU's terrorliste.

Og Ungarn har udtrykt utilfredshed med, at Sverige har kritiseret landets regering for blandt andet manglende overholdelse af retsstatsprincipperne.

/ritzau/