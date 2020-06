En særlig coronalov, der har givet Ungarns premierminister, Viktor Orbán, store magtbeføjelser, ophæves.

Ungarns parlament stemte tirsdag for at ophæve en stærkt kritiseret coronalov, der har givet premierminister Viktor Orbán store magtbeføjelser.

Parlamentet, som er domineret af Orbáns regerende Fidesz-parti, vedtog med 192 stemmer for og ingen imod at bede regeringen ophæve nødretstilstanden og særligt indførte beføjelser i forbindelse med bekæmpelsen af Covid-19.

Regeringen ventes nu formelt at ophæve den kritiserede lov senere på ugen.

Men parlamentsmedlemmerne godkendte også en lov, som kritikere mener, giver regeringen mulighed for at erklære "medicinsk nødretstilstand" og regere med dekreter - muligvis på ubestemt tid.

Adskillige fremtrædende regeringskritiske, private organisationer har i en fælles erklæring advaret om, at ophævelsen af de særlige beføjelser er "en optisk illusion", hvor myndighederne reelt står med styrkede beføjelser.

"Coronavirus-beskyttelsesloven" blev vedtog 30. marts.Dengang blev der ikke sat udløbsdato på loven.

Amnesty International kritiserede den ungarske lov for, at den ville skabe en ubegrænset og ukontrolleret nødretstilstand.

EU-Parlamentet vedtog i april en udtalelse om, at Ungarns tiltag om nødretstilstand var "uforeneligt med europæiske værdier".

Det er ikke kun under coronakrisen, at Ungarn er blevet beskyldt for ikke at leve op til EU's grundlæggende regler om demokrati.

Den ungarske opposition har beskyldt Viktor Orbán for at misbruge sin magt til at udstede dekreter, der mere har til formål at centrere hans magt end at bekæmpe coronaudbruddet.

