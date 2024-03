Sverige har kurs mod Nato efter godkendelse fra Ungarns parlament. Statsminister kalder det "historisk".

Ungarns parlament har mandag som det sidste i Nato ratificeret Sveriges ansøgning om medlemskab af militæralliancen.

Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

Dermed er den sidste store forhindring for medlemskab klaret, og århundreders svensk neutralitet står til snart at være fortid.

Det er "en historisk dag", siger Sveriges statsminister, Ulf Kristersson.

- Alle Nato-landes parlamenter har nu stemt for Sveriges Nato-medlemskab, står der i en udtalelse fra Kristersson på det sociale medie X.

- Vi står klar til at tage vores del af ansvaret for Natos sikkerhed.

Inden mandagens afstemning var Kristersson fredag i Ungarn. Her underskrev han en aftale om ungarsk køb af fire svenske Gripen-kampfly.

Efter mødet sagde Ungarns premierminister, Viktor Orbán, at parterne havde tydeliggjort, at landene begge havde "gode hensigter".

Ungarns præsident ventes i løbet af de næste dage at underskrive den svenske ansøgning, hvorefter Sverige vil blive inviteret til at tiltræde Den Nordatlantiske Traktat.

Dermed vil Sverige blive det 32. Nato-medlem.

Natos generalsekretær, Jens Stoltenberg, skriver på X, at Sveriges medlemskab vil gøre den vestlige alliance "stærkere og tryggere".

Med sig i Nato har Sverige betydelige ressourcer i form af blandt andet topmoderne ubåde, der er designet til at operere i Østersøen, og egenproducerede Gripen-kampfly.

Sverige er i færd med at investere yderligere i sit forsvarsbudget og ventes at nå Natos mål om at bruge to procent af bnp på forsvar senere i år.

Det var Ruslands invasion af Ukraine i februar 2022, der fik både Sverige og Finland til at søge om medlemskab af alliancen.

Finlands optagelsesproces i Nato var noget nemmere end den svenske. Finland blev i april sidste år det 31. medlem af alliancen.

Det vides endnu ikke, præcist hvornår Sverige bliver Nato-land.

For Finland var det tyrkiske parlament det sidste, som ratificerede ansøgningen. Det skete 30. marts. Den 4. april blev Finland medlem.

Sverige skulle foruden Ungarn overbevise Tyrkiet om at kunne blive medlem.

Tyrkiet krævede blandt andet, at Sverige skulle slå hårdere ned på militante fra Kurdistans Arbejderparti (PKK), der er på EU's terrorliste.

/ritzau/