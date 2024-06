Viktor Orbán, der anses for at være ven af Vladimir Putin, advarer de europæiske lande mod at gå i krig.

Viktor Orbán og hans støtter i Ungarn udgør - ifølge den ungarske premierminister selv - et østeuropæisk bolværk mod krig.

Det gjorde Orban klart lørdag eftermiddag under en demonstration i den ungarske hovedstad, Budapest.

- Vi er det største fredskorps, den største fredsbevarende styrke i Europa, sagde Viktor Orbán ifølge nyhedsbureauet Reuters.

Han talte til titusindvis af demonstranter, som forinden var gået gennem byen for at vise deres støtte til premierministeren forud for valget til EU-Parlamentet, som afholdes i næste uge.

- Ungarn, Ungarn, råbte demonstranterne.

- Giv os fred, herre, lød det videre.

Orban advarede i sin tale andre europæiske lande mod at gå i krig.

Den ungarske premierminister har et relativt nært forhold til den russiske præsident, Vladimir Putin, og har været modstander af mange initiativer, som EU har villet gennemføre for at støtte Ukraine i krigen mod Rusland.

I sin tale sagde Orban, at Europa skal forhindres i at gå i krig, og at krig vil være den direkte vej til Europas egen ødelæggelse.

Orban nævnte hverken Ukraine eller Rusland, men det er oplagt, at han henviste til andre europæiske landes stillingtagen i forhold til netop Ukraine-krigen.

Ingen EU-lande tager del i krigen, men europæiske lande har individuelt og sammen med det øvrige EU løbende støttet Ukraine med blandt andet våben.

Derudover åbnede eksempelvis Frankrigs præsident, Emmanuel Macron, med en udtalelse i februar en kattelem for, at der på et tidspunkt kan sendes europæiske styrker til Ukraine.

Idéen blev dog hurtigt afvist af Tyskland og andre store EU-lande.

Viktor Orbán, som står i spidsen for det nationalkonservative Fidesz-parti, har været ved magten siden 2010.

Han håber, at Fidesz kan drage nytte af en stigende støtte til yderste højrefløj, når de ungarske vælgere skal stemme ved EU-valget.

Fidesz indgår ikke i nogen af de politiske grupper i EU-Parlamentet.

/ritzau/