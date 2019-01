Viktor Orbán har erklæret politisk krig mod Europas "migrationstilhængere" og især Frankrigs præsident.

Ungarns premierminister, Viktor Orbán, vil kæmpe for, at der ved forårets valg til EU-Parlamentet bliver valgt et flertal af modstandere af immigration til EU.

Herefter vil han forsøge at få et flertal af ligesindede placeret i EU-Kommissionen, inden han håber, at Det Europæiske Råd også vil blive styret af et flertal af immigrationskritiske regeringer.

Budskabet fra Orbán blev leveret på et sjældent pressemøde torsdag, hvor han i to timer svarede på spørgsmål fra journalister.

En stor del af pressemødet handlede om Orbáns syn på Europa. På et andet tidspunkt talte han varmt om et polsk-italiensk initiativ for at samle immigrationskritiske politiske kræfter forud for EU-valget i maj.

Det er blevet foreslået af vicepremierminister i Italien Matteo Salvini.

- Den polsk-italienske alliance er en de bedste udviklinger, som dette år kunne starte med, siger Orbán, der også roste Salvini for at nedbringe antallet af flygtninge og migranter, der kommer til Italien.

- Jeg nærer store håb til dette, siger Orbán.

Modsat konstaterede Orbán, at han var i politisk kamp med "immigrationstilhængerne", hvor han pegede på den franske præsident, Emmanuel Macron, som sin hovedmodstander.

Ifølge Orbán er han også nødt til at stå imod et konstant pres fra Tyskland om at tage imod flere flygtninge og asylansøgere.

I december skrev TV2, at den ungarske regering har betalt for politisk reklame målrettet danske brugere på Facebook. Det gælder en reklamevideo, der handler om migration og "voldelige forbrydelser".

/ritzau/Reuters