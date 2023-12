USA's ambassadør i Ungarn betvivler, at den ungarske regering kan betragtes som Europas og USA's allierede.

Ungarns regerende parti har onsdag fremsat et forslag i parlamentet til vedtagelse, som pålægger regeringen ikke at støtte forhandlinger om Ukraines optagelse i EU.

Forslaget kommer, på et tidspunkt hvor Ungarns premierminister, Viktor Orbán, forsøger at sætte de øvrige EU-lande under pres inden næste uges topmøde.

Orban beskyldes af modstandere for at være Ruslands allierede.

Orbans nationalkonservative parti, Fidesz, argumenterer i sit forslag for, at optagelsesforhandlinger med Ukraine skal være baseret på konsensus.

- Betingelserne for det er ikke til stede i dag, hedder det.

Fidesz har absolut flertal i det ungarske parlament.

Mistroen over for Orban har været støt stigende i EU. Han anklages for at undergrave demokratiske institutioner og føre sig frem som en autoritær leder. Det har fået EU-Kommissionen til at holde meget store milliardbeløb til Ungarn tilbage.

Han har nægtet at lade andre Nato-allierede sende militært udstyr til Ukraine via Ungarn.

Sverige venter fortsat på, at det ungarske parlament ratificerer det nordiske lands optagelse i Nato. Han indgår aftaler med Rusland og lader sig se sammen med præsident Vladimir Putin, selv om EU forsøger at inddæmme Rusland.

Tirsdag rettede USA's ambassadør i Ungarn, David Pressman, en hård kritik mod Ungarns regering. Han stillede spørgsmål ved, om man fortsat kan regne Ungarn som en allieret.

I en tale konstaterede Pressman, at amerikanske selskaber har investeret i Ungarn, og at landet har oplevet stor fremgang som medlem af EU og Nato.

- Alligevel ser vi i dag i stigende grad en allieret, som er afhængig af sine Nato-allierede, men som føler sig helt tilpas med at tilsidesætte disse samme allierede og vores alliance. Også på et tidspunkt med krig i Europa, sagde han.

- Denne ringeagt står lysende klar, når premierministeren omfavner Putin, når hans regering truer med at tilbageholde afgørende hjælp til dets nabo (Ukraine red.), og når uafhængige medier og civilsamfundets organisationer efterforskes og angribes.

