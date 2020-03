Orbán og hans regering får med ny lov carte blanche til at indskrænke menneskerettighederne, siger Amnesty.

Ungarns parlament har med stemmerne 137-53 mandag stemt for en lov, der gør det muligt for premierminister Viktor Orbáns regering at regere per dekret.

Loven er ifølge regeringen nødvendig for at kunne agere effektivt over for spredningen af coronavirus.

Den nye lov har fået massiv kritik fra blandt andet Amnesty International.

Organisationen mener, at den ungarske regering griber til midler, der ikke er proportionel med den sundhedskrise, som Ungarn og resten af verden står i.

- Denne lov vil skabe en ubegrænset og ukontrolleret nødretstilstand og give Viktor Orbán og hans regering carte blanche til at indskrænke menneskerettighederne, sagde Amnesty Internationals leder for Ungarn, David Vig, søndag.

Orbáns parti, Fidesz, råder over to tredjedeles flertal i parlamentet og havde derfor let ved at få loven vedtaget.

/ritzau/Reuters