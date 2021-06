Den liberale borgmester i Budapest har bestemt, at fire veje i den ungarske hovedstad, der alle ligger nær det planlagte kinesiske universitet, skal skal have nye navne.

Det skal ske for at hylde de menneskeretsforkæmpere, der bliver trådt under fode i Beijing. Det skriver nyhedsbureauet Reuters.

En gade får navn efter Dalai Lama, der er i eksil uden for Tibet. Ham kalder kineserne 'en farlig separatist'.

En anden får navnet 'Uighur-martyrernes Vej'. Den er opkaldt efter den etniske, muslimske gruppe, som mange lande i Vesten mener er offer for et kinesisk folkedrab.

Borgmesteren i Budapest, Gergely Karacsony, holder pressekonference. Foto: ATTILA KISBENEDEK

Den tredje vej kaldes 'Free Hong Kong Road', og en fjerde bliver navngivet efter en kinesisk biskop, som er blevet fængslet.

Kina nægter ethvert brud på menneskerettighederne.

»Få ungarske politikere forsøger at gøre sig interessante ved at nævne nogle Kina-relaterede emner og dermed obstruere samarbejdet mellem Kina og Ungarn. Deres opførsel er uforskammet,« udtaler Wang Wenbin, som er talsmand for det kinesiske udenrigsministerium.

De nynavngivne gader ligger nær det område, hvor Kinas Fudan-universitet planlægger at åbne et campus for 6.000 studerende.

Aktivister holder det tibetanske flag oppe under et vejskilt med navnet 'Dalai Lama Street'. Foto: ATTILA KISBENEDEK

»Dette Fudan-projekt vil få mange til at tvivle på værdien af det, som Ungarn ville for 30 år siden, da kommunismen endelig faldt,« siger borgmester Gergely Karácsony. Han er en liberal oppositionspolitiker, som håber på at besejre premierminister Viktor Orban ved valget næste år.

Den højreorienterede ungarske premierminister, Viktor Orban, beskyldes for at favorisere Kina og Rusland, mens han bliver uvenner med de allierede i Europa.

Central European University, Ungarns førende private universitet, flyttede det meste af sin virksomhed til Østrig i 2019. Det kom, efter at Orbans regering vedtog love, der gjorde det svært at undervise, og efter en hadekampagne mod universitetets grundlægger, forretningsmanden George Soros.

Ifølge en opinionsundersøgelse offentliggjort tirsdag var 66 procent af ungarerne imod det nye kinesiske universitet. 27 procent var for ideen.