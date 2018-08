Ungarns udenrigsminister siger, at den svenske regering har iværksat "nye angreb" mod Ungarn.

Budapest. Ungarns udenrigsminister, Péter Szijjártó, har indkaldt Sveriges ambassadør, fordi svenske ministre har fremsat "kritiske bemærkninger" om Ungarn. Det oplyser udenrigsministeriet i Budapest.

Ministeriet henviser til, at den svenske migrationsminister, Helene Fritzon, har kritiseret ungarernes indvandringspolitik.

I en erklæring skriver Szijjártó, at Sveriges regering, som går ind for indvandring, har iværksat nye angreb mod Ungarn.

Det hedder videre, at den svenske udenrigsminister, Margot Wallström, i et tweet har skrevet, at den ungarske premierminister, Viktor Orbán, og den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, er ved at danne en alliance mod demokrater.

I et Twitterindllæg bliver den svenske udenrigsminister kritiseret for at støtte den franske præsident, Emmanuel Macron, i den europæiske migrationspolitik.

- Bring it om (kom an), skriver Wallström, som svar på et tidligere udspil fra Orbán og Italiens indenrigsminister.

