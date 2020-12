Ungarske Elvira Angyal og Tamara Csillag, der begge er transpersoner, giftede sig i november. I Ungarn er det ikke tilladt for homoseksuelle at gifte sig, og transpersoner er ikke juridisk anerkendt. Men Elvira Angyal har fået papir på, at hun er kvinde. Det har Tamara Csillag ikke, men hun lever som kvinde. Hendes juridiske identitet som mand betød ironisk nok, at parret kunne blive gift trods Orban-regeringens forbud. Bernadett Szabo/Reuters