Mens Rusland åbner nye frontlinjer i Ukraine, kan EU-landene ikke blive enige om militærhjælp til Ukraine.

Ungarn fortsætter med at blokere for militærhjælp til Ukraine for milliarder af kroner.

Det står klart efter et møde for EU-landenes udenrigsministre mandag.

EU's udenrigschef, Josep Borrell, undlader at nævne Ungarn direkte, men siger, at "et land" blokerer for de nødvendige beslutninger.

- EU-landenes stats- og regeringschefer gav grønt lys til Ukraine Assistance Fund på topmødet i marts. Men den er fortsat ikke sat i værk, siger Josep Borrell.

Han havde oprindeligt talt for, at der skulle afsættes 20 milliarder euro til militærhjælp til Ukraine over fire år. Det skulle give Ukraine mere ro og vished om, at den militære støtte vil komme.

Men EU-landene kunne ikke blive enige om at forpligte sig så længe. Derfor blev fonden i første omgang kun på fem milliarder euro for et år.

EU-landene er dog fortsat ikke nået til enighed om at sætte fonden i gang, så Ukraine kan modtage hjælpen.

Til stor frustration for flere EU-lande blokerer Ungarn igen. Det kan få negative konsekvenser for Ukraine, som er presset på slagmarken, vurderer Josep Borrell.

- Ukraine har brug for våbnene nu. Ikke næste år, siger han.

Ungarns premierminister Viktor Orbán har flere gange markeret sig som den mest prorussiske regeringsleder i EU.

Ud over gentagne gange at true med veto mod beslutninger til gavn for Ukraine, har Ungarn i næsten et år blokeret for, at EU-lande kan få delvise tilbagebetalinger for våben, der bliver sendt til Ukraine.

Beløbet, der er fastlåst, er nu oppe på ni milliarder euro. Det svarer til omkring 67 milliarder kroner.

Den ungarske fremfærd vækker opsigt, fordi Ungarn ellers netop er blevet givet mulighed for ikke selv at finansiere tilbagebetalingerne til EU-lande, der sender våben til Ukraine.

Dermed var håbet, at Ungarn ikke længere ville blokere for den militære hjælp, siger Borrell.

- Vi er enige om, at det ungarske bidrag til Den Europæiske Fredsfacilitet ikke vil gå til at finansiere nogen former for militære bidrag til Ukraine.

- Men ifølge vores regler, som vi fortolker dem nu, skal vi have enstemmighed for at vedtage dette, siger Josep Borrell.

På den baggrund håber Borrell, at der snart kan findes en løsning.

- Forsinkelsen kan måles i menneskeliv. Det er ikke et spørgsmål om økonomi. Det er et spørgsmål om menneskeliv, siger Josep Borrell.

/ritzau/