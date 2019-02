EU-Kommissionen kalder Ungarns angreb mod formand Jean Claude Juncker for "ren Monty Python".

I en ny kampagne går Ungarn til angreb på EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

På sin officielle Facebook-side lagde den ungarske regering mandag et billede op med Juncker med teksten:

- De vil svække medlemslandenes ret til grænsekontrol, og de vil lempe reglerne for migrant-visa. Alle har ret til at kende til forslagene, der i bund og grund bringer Ungarns sikkerhed i fare, lyder det blandt andet.

Tirsdag har der været afholdt møde for EU's europaministre, og her var mandagens Facebook-billede oppe at vende.

Det fortæller Frans Timmermans, der er EU-Kommissionens første næstformand.

- Den her sag ville have været ironisk, hvis ikke det var, fordi det var så alvorligt. Det er jo ren Monty Python. De laver en anklage, som intet har med sandheden at gøre. Hvis man havde holdt øje med os, ville man vide, at vi har gjort meget for at styrke EU's grænser.

- En ting er, at man i politik får tingene til at se lidt anderledes ud. Men det her er fra et helt andet univers. Der er ingen, der fortjener at blive behandlet på den måde af et medlemsland, tordner Frans Timmermans.

På billedet fremgår også filantropen George Soros, der er en ungarsk-amerikansk milliardær. Han har længe været et mål for den højreorienterede premierminister Viktor Orbán og hans parti, Fidesz.

Det er ikke første gang, at Ungarn bruger regeringens Facebook-profil til at rette personangreb mod politiske modstandere.

I en EU- og immigrationskritisk video fra december manipuleres udtalelser fra Guy Verhofstadt, der leder den liberale gruppe Alde.

- Dette er Guy Verhofstadt. Han vil have mere migration. 1,8 millioner migranter er kommet til EU siden 2015. Flere millioner ønsker at komme, siger en mandestemme.

- Siden krisen begyndte, har hundredvis af europæere mistet livet i ondskabsfulde angreb. Det er på tide at vende Bruxelles på hovedet. Lad os beskytte Europa.

Der krydsklippes flere gange til Guy Verhofstade, der siger:

- Vi har brug for migration.

Citatet er klippet ud af et interview fra 2014, hvor Guy Verhofstadt siger:

- Vi har brug for migration, men det skal være lovlig migration. I øjeblikket har vi det modsatte. Vi har ulovlig migration og menneskesmugling.

Han refererede til en immigrationsreform, der skulle mindske den ulovlige migration og argumenterede ikke for mere migration, som det fremgår af den ungarske video.

/ritzau/