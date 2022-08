Lyt til artiklen

Den brasilianske præsident Jair Bolsonaro stillede torsdag op til selfies med en række tilhængere i Brasilia. Men blandt mængden var også en kritisk stemme.

Nemlig den unge youtuber Wilker Leão, der ifølge CNN er kendt for at filme konfrontationer med politikere, for derefter at lægge dem på sociale platforme.

Det var også, hvad hensigten var denne gang.

»Jeg kommer her hver dag, Bolsonaro. Lad os se, om du har modet til at tale med mig,« sagde Wilker Leão, hvorefter præsidenten stormede frem og forsøgte at tage fat i outuberens telefon.

Det ville Leãos dog ikke være med til, hvorefter man i en video kan se Bolsonaros sikkerhedsvagter tage fat i den unge mand og derefter slæbe ham væk.

Ifølge udenlandske medier ville Wilker Leão gerne forholde præsidenten til hans alliancer med bestemte højrefløjspartier.

Og da sikkerhedsvagterne så trådte frem, kunne man høre Leão kalde præsidenten en »kujon« for ikke at ville gå i dialog.

Efter en mindre klammeri mellem Leão og sikkerhedsvagterne fulgte Bolsonaro efter og talte med den unge youtuber.

»Du kan snakke med mig alt det, du vil. Der er ikke noget problem, hvorfor er du så aggressiv?« spurgte Bolsonaro, hvorefter Leão svarede:

»Selv om jeg snakker med dig, stille og roligt, og går frem mod dig, bliver jeg forbudt at tale stille og roligt med dig.«

Og herefter skulle snakken så være foregået i et mere roligt tempo.

Årsagen til Leãos iver efter svar var, at Bolsonaro, der har været præsident siden 2019, tirsdag indledte sin kampagne frem mod det brasilianske valg.

Valget foregår fra 2. oktober til 30. oktober.