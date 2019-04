En 26-årig kvindelig rygsækturist blev i weekenden voldtaget og myrdet under en ferie i Thailand.

Det lignede endnu en dag i paradis, da tyske Miriam Beelte i weekenden lejede en scooter på øen Koh Sichang syd for Bangkok.

Det var hendes tredje uge med rygsæk rundt i Thailand, og hun ville bruge sine sidste feriedage på at udforske den tropiske ø på egen hånd, før jobbet igen kaldte hjemme i Hildesheim i Niedersachsen.

Desværre var det alt andet end hængekøjer, Chang øl og pad thai fra et gadekøkken, der ventede hende under palmerne på den solbeskinnede ø.

26-årige Miriam Beetle blev i weekenden brutalt myrdet på en thailandsk ø. Foto: Facebook Vis mere 26-årige Miriam Beetle blev i weekenden brutalt myrdet på en thailandsk ø. Foto: Facebook

Søndag blev hun ifølge det lokale politi spottet af en lokal mand, der antastede hende for at få sex.

Da Miriam afslog, fulgte han efter hende, overfaldt hende og udsatte hende for et seksuelt overgreb.

Til sidste greb han - sandsynligvis i et anfald af panik og for at dække over sin ugerning - en stor sten og begyndte at tæske løs på hende.

Få timer senere fandt en anden turist liget af den unge kvinde under sand og sten på en strand på øen.

In Thailand getötet - Im Paradies traf Miriam (26) auf ihren Mörder https://t.co/kR4vASntpw — BILD (@BILD) April 8, 2019

Politiet afspærrede øen og anholdt kort efter en lokal 24-årig mand i sagen, skriver Bangkok Post.

Under politiets afhøring indrømmede han drabet, og han er nu sigtet for både drab, voldtægt og usømmelig omgang med lig.

Flere thailandske medier bringer både navn og billede af den mistænkte og skriver, at han angiveligt var påvirket af stoffer under overfaldet. Bliver han fundet skyldig i retten, risikerer han dødsstraf.

Thailand anses normalt som et sikkert rejseland, og den hurtige anholdelse af den formodede gerningsmand giver de lokale håb om, at vestlige turister ikke bliver skræmt væk efter den uhyggelige sag.