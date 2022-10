Lyt til artiklen

Der ventede en 32-årig tysker en ubehagelig overraskelse, da han netop havde fået pakket sin bagage ud.

I 12 dage havde han sammen med sin kæreste rejst rundt i Californien med rygsække og et telt.

Med da de ved afslutningen på deres amerikanske eventyr pakkede teltet sammen i en fart, sneg der sig åbenbart en ubuden gæst med, selvom parret mente at have gjort det rent. Nemlig en lys skorpion med sort ryg.

Det lille leddyr havde held til at holde sig skjult efter parrets hjemkomst til en lejlighed i München, men natten til søndag gav skorpionen sig pludselig til kende på den mest ubehagelige måde.

Det skete, da den 32-årige tysker rejse sig fra sofaen og kom til at træde på sine træningsbukser. Her mærkede han øjeblikkeligt et smertefuldt stik, og da han undersøgte bukserne nærmere, fik han øje på gerningsdyret.

Og efter et par få øjeblikke, som det lokale brandvæsen på deres Facebook-side beskriver som »skræksekunder«, fik han indfanget den aggressive skorpion.

Den 32-årige havde ikke umiddelbart en handlingsplan klar for et uventet skorpionstik, men efter en kort rådslagning med sin kæreste, ringede de til både den lokale giftlinje og dyreredningscentral.

Herefter blev skorpionofferet for en sikkerheds skyld kørt med ambulance til tjek på det lokale sygehus, mens tilkaldte brandfolk kunne bringe den blinde passager fra Californien til et krybdyrinternat.

Og søndag eftermiddag oplyser brandfolkene fra Feuerwehr München, at den 32-årige har det godt og inden længe kan regne med at få lov til at komme hjem fra hospitalet.

Som hovedregel er det ubehageligt, men ikke livsfarligt at blive stukket af en skorpions giftbrod, der sidder på enden af halen. Enkelte arter har dog en gift, der er i stand til at dræbe et menneske.

Omkring 25 af verdens ca. 1.750 kendte skorpionarter er giftige nok til at dræbe et menneske. Det gælder eksempelvis de store fedthaleskorpioner i Egypten, der kan blive op til 10 centimeter store. Et stik fra dem kan slå et menneske ihjel på mindre end en time.