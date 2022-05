Ikke længe efter at Debsy Clayton fik meddelelsen om sønnens tragiske dødsfald, begyndte beskederne at tikke ind på hendes mobiltelefon.

»De er blevet ved og ved med at sende mig beskeder, og jeg er så bange for, at de vil gøre noget ved min søns krop,« siger hun.

Ifølge Sky News var det i mandags, at den 24-årige Denver Barfield omkom under en ferietur i Vietnam, hvor han i Hoi An kørte galt på en motorcykel.

Også en britisk kvinde døde i ulykken.

Kort efter begyndte en person, der introducerede sig som en vietnamesisk retsmediciner, at skrive til moren Debsy Clayton via WhatsApp for at få at vide, hvad »hun ville gøre med hans krop«.

Vedkommende forlangte videre et beløb svarende til 90.000 kroner for at sende liget hjem til Storbritannien – med udsigt til yderligere udgifter for »balsamering, opbevaring og håndtering af ejendele«.

»Vi fik at vide, at det ville være billigere, hvis vi valgte at få ham kremeret og derefter sende asken hjem, men jeg begyndte at gå i panik, fordi jeg vil gerne have ham hel hjem,« siger Debsy Clayton.

Efter anbefaling fra politiet stoppede hun med at svare.

Men beskederne er fortsat med at komme fra Vietnam.

»Jo længere du venter, jo dyrere bliver det,« har det lydt i beskederne til den britiske mor, der endda også har modtaget billeder af den døde søn.

Imens har hun midt i sorgen forsøgt at skabe sig et overblik over sine forsikringsmæssige muligheder, men hjælpen er tilsyneladende i stedet kommet fra anden side.

For en ven af Denver Barfield, Harri Stavrou, har på meget kort tid fået samlet pengene ind via hjemmesiden Justgiving. Her er der på kun lidt mere end en dag doneret næsten 200.000 kroner til at få 'Denver tilbage til sin mor, familie og venner, hvor han hører til'.

»Jeg tror ikke, at hans mor forventede, at vi ville nå målet så hurtigt. Men det viser bare, hvor meget alle kunne lide Denver,« siger Harri Stavrou til Sky News.