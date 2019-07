En britisk kvinde hævder, at et dusin israelske teenagere gruppevoldtog hende på et hotel på ferieøen Cypern.

Ifølge kvindens forklaring blev hun holdt nede i omkring en times tid, mens overgrebene mod hende blev begået – og hun slap først væk, efter hun besvimede og derefter blev sluppet fri.

Det har den 19-årige kvinde angiveligt fortalt til politiet på øen, skriver det israelske medie 13 News.

»Jeg blev sluppet fri på et tidspunkt, efter jeg var besvimet, og jeg løb ud af værelset, mødte mine venner, og de tog mig halvnøgen hen på en klinik,« har kvinden ifølge mediet forklaret.

Foto: KATIA CHRISTODOULOU

Den påståede gruppevoldtægt fandt sted onsdag på Pambos Napa Rocks Hotel i Cyperns populære resortby Ayia Napa.

De 12 israelske teenagere – som var mellem 15 og 18 år – blev alle efterfølgende anholdt, mens politiet undersøger sagen.

Ifølge det israelske medie Haaretz mødtes den britiske kvinde med en af de israelske mænd nogle dage før.

De så efterfølgende hinanden nogle gange, og onsdag aften var hun efter sigende blevet inviteret hen på hans hotelværelse.

Der skal de to ifølge Haaretz have haft sex – men undervejs skal han være blevet voldelig.

Og da kvinden forsøgte at få ham til at stoppe, valgte han at fortsætte mod hendes vilje.

Derefter skal den hovedmistænkte have ringet til nogle af sine venner, og en større flok dukkede angiveligt op på værelset, hvor de kiggede på det, der skete.

Nogle skal ifølge mediet have deltaget i voldtægten – andre skal have filmet det med deres mobiltelefoner.

Under en afhøring skal den hovedmistænkte først have benægtet at have noget kendskab til kvinden, men senere ifølge Haaretz have indrømmet, at de havde et seksuelt forhold.

Ifølge ham havde han og en ven sex – med samtykke – med den britiske kvinde. Et par venner dukkede angiveligt op på værelset, men de gjorde ikke andet end at kigge på, lyder forklaringen.

Retsdokumenter skal have afsløret, at der blev konstateret 'kradsemærker på kvindens nedre kropsdele', da hun efterfølgende blev undersøgt.

Ingen af de 12 israelere er indtil videre sigtet i sagen.