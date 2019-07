Tolv israelske mænd er anholdt og mistænkt for at have voldtaget en britisk kvinde på ferieøen Cypern.

Ifølge lokale medier fandt voldtægten angiveligt sted på et hotel i den populære festby Aiya Napa tirsdag aften.

Den 19-årige kvinde kontaktede politiet tidligt onsdag morgen og fortalte dem, at hun var blevet gruppevoldtaget aftenen forinden.

Ifølge Times of Israel blev de 12 mænd anholdt onsdag morgen klokken 06.00 lokal tid.

Størstedelen - hvis ikke alle - af de anholdte er angiveligt mindreårige, skriver Times of Israel.

Politiet på Cypern bekræfter over for BBC, at de har anholdt 12 mænd i sagen og fortæller samtidig, at de mistænkte skal høres i retten i Paralimni torsdag morgen.

Den 19-årige britiske turist skal nu i gennem lægetjek for at bekræfte hendes påstand.

Myndighederne har ikke villet udtale sig om, hvorvidt de mistænkte kendte kvinden i forvejen eller ej, men ifølge Jerusalem Post var de 12 mænd rejst på ferie sammen forud for deres militærtjeneste.



To af mændene skulle - ifølge avisen - angiveligt være blevet venner med den britiske kvinde forud for hændelsen, som de mistænkte angiveligt påstår skulle være sket med samtykke fra den 19-årige kvinde.

Udenrigsministeriet i Israel bekræfter sagen over for Times of Israel og fortæller, at myndighederne på Cypern har tilladt, at israelske diplomater har adgang til de mistænkte.

»Vi følger udviklingen og er i kontakt med de anholdte. Deres familier er blevet opdateret om sagen,« lyder det fra ministeriet.

Udenrigsministeriet i Storbritannien har ligeledes bekræftet sagen:

»Vi yder bistand til en britisk kvinde, som er blevet overfaldet på Cypern, og vi er i kontakt med politiet,« siger de til BBC.