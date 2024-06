Fransk efterretningstjeneste har anholdt en 18-årig tjetjener i det sydøstlige Frankrig, oplyser ministerie.

En ung tjetjensk mand er blevet anholdt, fordi han er mistænkt for at planlægge et angreb mod et fodboldstadion under det kommende OL i Frankrig.

Det oplyser det franske indenrigsministerium fredag, skriver AFP.

Her lyder det, at den franske efterretningstjeneste DGSI har "anholdt en 18-årig med tjetjensk oprindelse i Saint-Étienne" i den sydøstlige del af Frankrig.

Ministeriet kalder det samtidig "det første forhindrede angreb mod de olympiske lege".

Det kommende OL i Frankrig begynder 26. juli og varer frem til 11. august.

Det oplyses videre, at den anholdte er mistænkt for "aktivt at forberede et angreb" mod fodboldstadionet Stade Geoffroy-Guichard, hvor der skal spilles OL-fodboldkampe. Stadionet ligger i Saint-Étienne i den sydøstlige del af Frankrig.

Den mistænkte mand har været "inspireret af den islamistiske" ideologi. Det siger indenrigsminister Gérald Darmanin i en erklæring ifølge Reuters.

- Han ønskede at angribe tilskuere, men også sikkerhedsstyrker og dø som martyr, tilføjer han.

Manden blev søndag anklaget for terrorsammensværgelse og er varetægtsfængslet. Det oplyser den nationale antiterror-anklagemyndighed i en erklæring til AFP.

Efter planen skal der spilles seks fodboldkampe i Saint-Étienne. De begynder den 24. juli, hvor Argentina skal spille mod Marokko i mændenes turnering. Samtidig skal det franske kvindelandshold spille mod Canada den 28. juli.

Frankrig er på sit højeste alarmniveau, når det gælder angreb forud for OL, hvor der forventes omkring ti millioner besøgende og 10.000 atleter.

Sporten skal for det meste finde sted i hovedstaden Paris, men andre byer rundtom i Frankrig vil også være vært for de olympiske discipliner.

I forbindelse med legene har arrangørerne fokuseret på risikoen for et angreb.

De fleste bekymringer har centreret sig om åbningsceremonien den 26. juli, som vil finde sted over en seks kilometer lang strækning oven floden Seinen.

/ritzau/AFP