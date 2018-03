I en overfyldt flygtningelejr på Lesbos satte en flygtning torsdag ild til sig selv. Han fik mindre skader.

Athen. En 26-årig syrisk flygtning satte torsdag ild til sig selv i en flygtningelejr på den græske ø Lesbos.

Manden fik mindre forbrændinger og modtog behandling på et lokalt hospital. Det oplyser lokale myndigheder.

Græske medier rapporterer ifølge nyhedsbureauet Reuters, at hændelsen fandt sted uden for et asylkontor i lejren Moria, der er en tidligere militærbase.

Der bor i alt mindst 5000 flygtninge og migranter i Moria og en anden flygtningelejr på Lesbos. Det er langt flere, end der er plads til. De to lejre har tilsammen en kapacitet på 3000.

Yderligere venter de mange flygtninge og migranter i månedsvis på at få svar omkring deres fremtid.

I sidste uge kom flere asylansøgere til skade, da de stødte sammen med politiet i Moria-lejren.

Samtidig blev cirka 200 kvinder og børn evakueret til en nærtliggende lagerhal.

I begyndelsen af marts slog Røde Kors alarm over forholdene i lejren.

I en rapport bliver det således beskrevet, at der blot er otte toiletter til 400 mennesker, at børnefamilier bor i iglotelte, og at der er timelange køer for at få mad.

De tider, hvor Grækenland bare var et transitland på rejsen til Europa, er forbi, fremgår det af rapporten.

Røde Kors stiller skarpt på den mentale tilstand hos beboerne i lejren. Undersøgelsen, der er foretaget i november, vidner om alarmerende forhold, mener organisationen.

65 procent af svarpersonerne har alvorlige mentale helbredsproblemer. Hele 92 procent vurderes at være i risiko for at udvikle depression eller langvarig stress, fremgår det af rapporten.

Lesbos var i 2015 porten til Europa for næsten en million flygtninge og migranter, som hovedsageligt kom fra Syrien, Irak og Afghanistan.

I denne måned er det to år siden, at EU og Tyrkiet blev enige om at stoppe flygtningestrømmen.

Ifølge aftalen skal enhver, der ankommer til græske øer, returneres til Tyrkiet, medmindre de kvalificerer sig til asyl. Dog kan proceduren tage flere måneder.

