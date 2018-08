Onsdag tog 20-årige Eric Torell hjemmefra, 'bevæbnet' med en legetøjspistol. Torsdag morgen blev han skudt og dræbt af svensk politi.

Den 20-årige udviklingshæmmede mand, der ikke har noget sprog, tog onsdag aften fra sin mor til sin far i Vasastan i den centrale del af Stockholm, hvor han skulle overnatte. Torsdag morgen stak han af, hvilket han ifølge moren jævnligt har gjort, og faren meldte derfor sin søn savnet. Med sig havde han et legetøjsvåben, der ligner en maskinpistol - og det skulle ende med at få fatale følger for ham, skriver den svenske avis Expressen.

Få timer senere affyrede politiet varselsskud mod den 20-årige, fordi betjentene troede, der var tale om en ægte maskinpistol, og klokken 5.45 torsdag morgen døde Eric Torell af sine kvæstelser på sygehuset.

»Det eksakte hændelsesforløb er ved at blive udredt, men situationen endte med, at politiet opfattede situationen som truende og åbnede ild. De skød mod personen, som senere døde,« fortæller kommunikationsdirektør hos den svenske anklagemyndighed, Karin Rosander, til VG.

Hun bekræfter, at det, politiet troede var et våben, i virkeligheden var et stykke legetøj. Til gengæld vil hun ikke oplyse, hvor mange skud der blev affyret, eller hvor mange betjente der affyrede skud - men bekræfter, at der er tale om flere betjente. Episoden bliver nu efterforsket af en specialenhed i svensk politi. Ingen er indtil videre mistænkt.

Eric Torells mor forstår ikke, hvordan politiet kunne tage så grueligt fejl og siger til Expressen, at de 'lyver og finder på', og at hendes søn mentalt var som et tre-årigt barn.

»Det er ubegribeligt. Han har aldrig gjort en flue fortræd i hele sit liv. Han var svært udviklingshæmmet, men han var vellidt på skolen,« siger hun til Expressen.

Ifølge SVT er Eric Torell den syvende, der er dræbt af svensk politi siden september sidste år.